Antes do acidente, Sidney Sampaio foi vítima de “Boa noite, Cinderela”

Sidney Sampaio, que pulou da janela de um prédio nesta sexta-feira (4), havia sido vítima de “Boa noite, Cinderela”, após tomar uma cerveja “batizada” num quiosque no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro. O ator revelou o golpe em março do ano passado, quando afirmou ter perdido R$ 30 mil.

“Era um dia em que estava fazendo aquele sol e decidi ir à praia. Saí de casa e parei num quiosque para tomar uma cerveja. Alguém colocou alguma coisa na borda ou dentro, não sei como funciona isso. Me lembro que havia uns garotos ao meu redor”, disse em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

E seguiu relatando o episódio:

“No mais, só vêm umas imagens desfocadas. Fui retomar consciência em casa, à noite. Lembro da minha mãe brigando comigo, achando que eu estava bêbado. Ela achou que eu estava alcoolizado. Perguntou como eu tinha feito isso. A gente inclusive brigou seriamente porque ela estava me acusando de algo que eu não tinha feito”.

Na época, Sidney alegou que não ter bebido o suficiente para ficar embriagado.

“Eu estava completamente grogue, mesmo depois de ter acordado. Ela me contou que eu também fiquei agressivo. Tudo isso deve ser efeito da substância porque eu só tinha bebido uma cerveja”, lembrou.

O artista ainda confidenciou que ficou passando mal durante quatro dias, sentindo o efeito da substância. “Por um tempo, fiquei me perguntando: ‘Será que bebi demais e não lembro?’. Mas de fato não foi isso. Colocaram alguma coisa na bebida”, destacou.

“Eu estava sem meu carro, ele não estava na garagem. Fiz boletim de ocorrência só do roubo do carro porque não tinha me dado conta do que de fato tinha acontecido, mas dias depois o encontrei [carro]. Entendi que rodaram comigo, levaram meus cartões, tentaram pegar a senha deles, mas eu não lembrava. O carro [uma picape Amarok] estava 0 km. Por ter avisado à seguradora sobre o roubo, ele desvalorizou R$ 30 mil quando vendi. Tive esse prejuízo”, concluiu.

*Com informações do Metrópoles

