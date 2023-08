Bruna Marquezine se emociona com surpresa de Sasha em aniversário

Confira o vídeo onde as amigas se abraçaram e Bruna caiu no choro de tanta felicidade

Bruna Marquezine completou 28 anos na sexta-feira (04), e ganhou uma surpresa da amiga Sasha Meneghel. A filha de Xuxa Meneghel decidiu ir para o Havaí, nos Estados Unidos, onde a atriz do elenco do filme Besouro Azul está hospedada.

Sem contar para a amiga sobre a viagem, Sasha foi direto para o hotel de Bruna e tocou a campainha do quarto. Ao abrir, a atriz foi surpreendida. As duas se abraçaram e Bruna caiu no choro de tanta felicidade.

“Consegui fazer uma surpresa, nunca tinha conseguido fazer uma na minha vida”, comemorou Sasha ao ver a reação da atriz. Toda a ação foi registrada pelo cantor João Figueiredo, marido de Sasha.

No vídeo divulgado no TikTok, a filha de Xuxa mostrou ainda ela e Bruna curtindo uma praia após a surpresa.

*Com informações da Isto É

