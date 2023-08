O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) registrou mais de 8 mil atendimentos relativos a acidentes de trânsito, no período de janeiro a julho deste ano. Em 2022, durante todo o ano, o serviço contabilizou 10,6 mil atendimentos em ocorrências automobilísticas na capital amazonense.

De acordo com dados do Samu Manaus, foram atendidas pelo serviço de urgência neste ano, até o final de julho, 8.027 ocorrências em acidentes de trânsito, das quais 2.526 colisões entre carros e motocicletas. Em 2022, foram 10.694 atendimentos, sendo 3.215 a vítimas de colisões carro/moto.

A diretora do Samu Manaus, Elen Assunção, pontua que, ao lado dos atendimentos, a gestão municipal vem trabalhando para a prevenção de ocorrências no trânsito.

“A prefeitura está atuando em campanhas preventivas para sensibilizar a população para evitar acidentes, com orientações para motoristas e reforço na sinalização do trânsito, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que é nosso parceiro nesse trabalho”, aponta a gestora.

Elen destaca um aumento no número de ocorrências de trânsito nos sete primeiros meses deste ano, que já se aproxima do total de todo o ano passado. Ela atribui essa elevação a uma retomada das atividades da população após a pandemia de Covid-19.

“Durante boa parte do ano passado ainda havia certa limitação, muita gente estava ainda trabalhando em home office. Já neste ano temos muito mais gente nas ruas e no trânsito”, explica a gestora.

Além de colisões carro/moto, outras ocorrências atendidas por equipes do Samu envolvendo veículos de duas rodas foram quedas de moto, no total de 1.548 atendimentos, e acidentes de moto, de 646. As estatísticas do serviço incluem ainda 1.185 ocorrências de colisões não especificadas e 235 colisões entre carros.

*Com informações da assessoria

