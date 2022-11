Jason Momoa faz “strip-tease” na TV e exibir traje tradicional havaiano

Jason Momoa arrancou suspiros ao usar um traje tradicional do Havaí, onde ele nasceu, ao participar do talk show de Jimmy Kimmel nesta quarta-feira (9).

O ator de 43 anos decidir se vestir assim para a entrevista após um vídeo dele pescando com essa roupa fazer sucesso no Instagram em outubro. Ele explicou a Kimmel que usou a peça – chamada “malo” – para sua nova série, ‘Chief of War’, que ele mesmo escreveu e produziu.

“Ela se passa no Havaí dos anos 1780 e 1790. Isso é o que eu visto todo dia”, contou Momoa, antes de contextualizar o post dele que fez sucesso nas redes sociais recentemente. “Eu estava apenas me preparando para o papel, porque gosto de entrar no personagem. Então estava apenas bronzeando o meu bumbum branco.”

O artista brincou que o malo é tão confortável que ele está usando-o “todos os dias”. “Não posso ir ao mercado assim, mas gostaria”, disse.

“Você está usando-o agora?”, perguntou o apresentador do programa.

“É claro”, respondeu o ator de ‘Aquaman’, que, então, se levantou e tirou suas roupas no palco, revelando o visual havaiano – e levando a plateia à loucura.

Jason Momoa nasceu em Honolulu, e é descendente de nativos havaianos. Numa entrevista à CNN em 2019, ele falou sobre seu amor pela cultura de sua terra natal. “É minha casa. Eu sou havaiano. É a minha nacionalidade”, afirmou.

Jason Momoa gravou vídeo pescando com um malo, traje típico havaiano, em outubro — Foto: Instagram

Na época do bate-papo, o ator havia acabado de participar de um protesto contra a construção de um telescópio no topo da montanha Mauna Kea, local considerado sagrado por muitos nativos do arquipélago no Oceano Pacífico.

No momento, Jason Momoa está aguardando o lançamento do seu novo filme, “Terra dos Sonhos” (2022). O filme acompanha uma menina que se aventura pelo mundo mágico dos sonhos ao lado do excêntrico Flip (Momoa).

