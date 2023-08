Brasil tem maior aumento de milionários no mundo em 2022, segundo banco UBS

Um total de 120 mil novos milionários surgiu no Brasil, em 2022. O número, que corresponde à ocupação de um Maracanã e meio, colocou o país na primeira posição entre as nações que registraram o maior aumento da população com patrimônio acima de US$ 1 milhão no ano passado. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado nesta terça-feira (15), pelo banco UBS, na Suíça.

De acordo com a pesquisa, em 2021, havia 293 mil milionários no Brasil. Em 2022, eles somavam 14 mil. A elevação foi de 41%. Há 20 anos, estimava-se que eram apenas 33 mil brasileiros. Para 2027, a previsão é que esse seleto grupo supere a casa das 700 mil pessoas – o equivalente a quase nove Maracanãs lotados.

Depois do Brasil, os países que tiveram o maior aumento de ricaços foram Irã, Noruega, México e Rússia.

Os dados brasileiros, contudo, vieram na contramão da tendência global. No fim de 2022, cerca de 59,4 milhões de pessoas eram consideradas milionárias em todo o mundo. Esse contingente representou uma redução de 3,5 milhões, na comparação com o ano anterior. Com isso, a riqueza familiar global registrou o pior crescimento em 15 anos. Ou seja, desde a crise econômica de 2008.

São, no entanto, positivas as expectativas para os próximos anos. O relatório do UBS informa que a riqueza global deve aumentar 38% até 2027. Esse avanço seria impulsionado por mercados emergentes, o que inclui os países do Brics, caso de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Marina Silva defende segurança jurídica para o Conama

Soldado da PM morre com tiro na cabeça disparado por outro policial

Mulheres encontram equilíbrio entre carreira e família na tecnologia