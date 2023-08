Adolescente morre ao colocar cabeça para fora de ônibus, no RJ

Fernanda Pacheco Ferraz, de 13 anos, morreu após colocar a cabeça para fora da janela de um ônibus e bater em um poste no Rio de Janeiro, no momento em que ia para casa.

Após entrar no coletivo, a adolescente se sentou na última janela, do lado esquerdo do ônibus. De acordo com testemunhas, ela colocou a cabeça para fora do ônibus com o intuito de acenar para amigos que estavam na calçada, e, nesse momento, bateu a cabeça no poste.

Ao perceberem o acidente, os passageiros gritaram para o motorista, que parou o ônibus em seguida. Os bombeiros foram chamados, mas a estudante já estava morta quando eles chegaram ao local.

A empresa de ônibus disse que, no momento do acidente, o motorista desviou de carros que estavam parados no lado direito. Como a rua era muito estreita, e ainda por cima de mão dupla, o acidente acabou ocorrendo, afirma a empresa de ônibus Nova Faol.

Em nota, a Nova Faol lamentou profundamente o acidente e disse que está prestando todo o apoio para minimizar os transtornos.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Mototaxista morre ao ter cabeça esmagada por ônibus

Jovem baleado durante assalto a ônibus morreu após 83 dias internado em Manaus

Mulher morre ao ter cabeça esmagada por micro-ônibus em Manaus