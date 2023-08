Homem é preso e adolescentes são apreendidos após execução de jovem a tiros em Coari

Coari (AM) – Um homem, 21, foi preso e dois adolescentes de 16 e 17 anos apreendidos, na segunda-feira (21), por envolvimento no homicídio qualificado de Daniel Maia Brasil, que tinha 21 anos. O crime aconteceu no domingo (20), por volta das 17h, no bairro Tauá-Mirim, em Coari (a 363 quilômetros da capital).

Conforme o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, na ocasião, o suspeito, juntamente com um adolescente, estavam em uma motocicleta Honda, modelo 160 Bros, de cor vermelha, e se aproximaram de Daniel, em uma via pública, ocasião em que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele, que ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

“Iniciamos as investigações logo após a ação criminosa e, em menos de 24 horas, descobrimos a identidade dos autores, por meio do depoimento de testemunhas, bem como localizá-los. Também verificamos que havia outro adolescente envolvido no fato, e este seria responsável por realizar a troca das motocicletas, a fim de confundir as investigações”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, todos confessaram participação no delito, no entanto, a motivação ainda não foi esclarecida, sendo assim, as investigações seguem em andamento. Eles também indicaram onde estavam as motocicletas utilizadas no dia do fato, e elas foram apreendidas.

Procedimentos

O homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça. Os adolescentes responderão por ato infracional análogo a homicídio qualificado, e ficarão à disposição do Juizado Infracional.

