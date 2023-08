Governo apresenta oportunidades de investimento para representantes da Zona Franca angolana

Sedecti apresentou para a comitiva de Angola os incentivos estaduais, as potencialidades e as oportunidades de negócios da região

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) apresentou, nesta terça-feira (22), na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Distrito Industrial, as oportunidades de investimento no Amazonas para representantes da Zona Franca da Barra do Dande S/A.

A zona Franca angolana está em processo final de construção na região de Bengo, em Angola, e utilizará o Polo Industrial de Manaus como benchmarking (análise estratégica) e aprendizado para a estruturação de sua operação.

O chefe do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice), vinculado a Sedecti, Sidnei Magalhães, explicou que o Estado apresentou para a comitiva de Angola os incentivos estaduais, as potencialidades e as oportunidades de negócios para os investidores interessados em apostar no Amazonas.

“Estamos com a comitiva de Angola que está aqui para conhecer a Zona Franca e aprender mais sobre as iniciativas do Estado do Amazonas, além de tributação e todos os pilares que envolvem o nosso Polo Industrial de Manaus”, destacou Sidnei.

O diretor de Desenvolvimento e Negócio da Zona Franca de Angola, Roque Saraiva, explicou que a comitiva está com um projeto que é instalar, em Angola, a primeira Zona Franca. Por isso, foi assinado, em abril deste ano, um Memorando de Entendimento com a Suframa que prevê a troca de experiências e aprendizado, como, por exemplo, as iniciativas do Governo do Amazonas.

“Daquilo que a Sedecti apresentou foi muito interessante. Queremos, acima de tudo, aprender com aquilo que o Governo do Amazonas está fazendo para garantir que venham novos investidores. E aprender com o Estado para aplicar as experiências no nosso país está sendo muito produtivo para nós”, ressaltou Roque.

Esteve na Suframa também a secretária-executiva adjunta da Sedecti, Tayana Rubim, além da gerente de Comércio e Exterior do Daice, Natalia Sagaydo.

Zona Franca de Angola

A Zona Franca angolana tem expectativas da criação de 21 mil postos de trabalho e o alcance de uma contribuição entre 1,5% e 2% no Produto Interno Bruto (PIB) nacional na próxima década.

A gestão da Zona Franca está sob o comando da Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande desde julho de 2022, quando celebrou com o Ministério da Economia e Planejamento de Angola o Contrato de Concessão da Gestão da Dande Free Zone, com duração de 30 anos, prorrogáveis por mais 25 anos, para desenvolver os principais componentes da Dande Free Zone.

*Com informações da assessoria

