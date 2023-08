Centro Cultural Barravento recebe projeto “Cafuxa pelo Mundo (Começando por aqui!)”

A apresentação do espetáculo "A Princesa Cafuxa no Reino da Palhaçaria" acontece no dia 26 de agosto com entrada gratuita

Manaus (AM) – No dia 26 de agosto, o espetáculo “A Princesa Cafuxa no Reino da Palhaçaria” ganha mais uma apresentação especial em Manaus. Dessa vez, o Centro Cultural Barravento será o palco do projeto “Cafuxa pelo Mundo (começando por aqui!). A apresentação inicia às 19h e é aberta ao público de todas as idades. O espaço Barravento está localizado na rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14, zona sul (próximo a Caixa Econômica).

Esta será a segunda apresentação do Circuito Cultural “Cafuxa pelo Mundo (começando por aqui!)”, projeto contemplado pelo edital Thiago de Mello, da Prefeitura de Manaus. Idealizadora do projeto e quem dá vida a princesa Cafuxa, a atriz Ariane Feitoza, ressalta que a nova apresentação vem recheada de humor e improvisos para cativar e deixar sua mensagem para todas as crianças e adultos.

“Cada apresentação é única e especial porque ela nasce a partir do diálogo com o público. A plateia é convidada a participar e elaborar junto com a personagem os rumos da história, um processo de criação e de criatividade coletiva”, comentou a atriz.

Em cena, Ariane Feitoza é a princesa palhaça e assina a direção da circulação “Cafuxa pelo Mundo”. Nesta representação teatral a princesa quebra o paradigma da eterna espera pelo salvador tão disseminado nos contos de fadas tradicionais, em que belas princesas esperam pelo beijo do amor verdadeiro do seu príncipe encantado para libertar-se da bruxa ou da madrasta má, depois de uma vida inteira de aprisionamento e espera.

A sonoplastia é de Wilson do Carmo e as apresentações contam com iluminação de Roger Barbosa e Greyce Carlos como Assistente de Palco. A produção é da Interarte.

Roda de Conversa

Após a apresentação está prevista uma roda de conversa para explorar e refletir sobre a construção do humor no universo feminino, suas performances e protagonismos nas mais diversas construções num universo por muito tempo tradicionalmente dominado por homens. Propondo uma discussão sobre um olhar criativo, reflexivo e pessoal da mulher palhaça.

A conversa é mediada por Ana Oliveira, palhaça e produtora cultural em Manaus. Ana é Especialista em Gestão e Produção Cultural e bacharel em Teatro com habilitação em atuação e direção pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

*Com informações da assessoria

