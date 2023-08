Bolsonaro faz harmonização facial e coloca lentes de contato nos dentes; veja antes e depois

O ex-presidente Jair Bolsonaro, passou por procedimento estético na última sexta-feira (18), o ex mandatario está cuidadoso com sua aparência.

Bolsonaro fez nas últimas semanas uma harmonização do sorriso e na face. A foto de antes e depois do procedimento foram divulgadas pelo dentista Rildo Lasmar, responsável pelo tratamento nos dentes e na face do ex-presidente.

Segundo o especialista, cada dente custou em média R$ 3 mil reais, e como o ex-presidente fez o procedimento em 28 dentes o valor total gira em torno de R$ 84 mil reais. Não houve a aplicação de botox no rosto.

“Faço apenas dentes, não aplico botox. Troquei todas as próteses que estavam desgastadas pela ação do tempo para recuperar o sorriso natural. Ele me procurou dia 5 de julho, como iniciamos o tratamento, e a última consulta foi na sexta-feira passada, 18 de agosto, quando lhe dei alta. ” disse o dentista.

VEJA ANTES E DEPOIS

