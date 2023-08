Cantora Joelma anuncia participação no 25º Festribal em São Gabriel da Cachoeira

São Gabriel da Cachoeira (AM) – A cantora Joelma anunciou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (21), sua participação no 25º Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro (Festribal). Devido a problemas de saúde, a artista havia cancelado a agenda de shows, mas está melhor e retornará aos palcos. O evento ocorrerá do dia 30 deste mês a 3 de setembro, em São Gabriel da Cachoeira (situado a 852 km de Manaus), Amazonas

Além de Joelma, outras atrações já haviam sido anunciadas pela organização do Festribal: o cantor Felipe Lessa, Fernanda Brum, Mari Fernandes, banda Sayonara, Júlio Nascimento, Uendel Pinheiro.

Durante a programação, o evento contará ainda com as atrações locais: bandas Gênesis e IDE, Xote com Pegada, Keila Castro, DJ Menor, DJ Vanessa, Julio Nascimento, Rafinha Show, Banda Tríade, DJ JC, Banda Du Cierto, César Menezes e Banda, Negão dos Teclados, DJ Jorge, Feras do Pagode, Paty Show, Feras do Cuximauara.

O Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro é considerado a maior manifestação cultural dos povos originários da floresta.

O município amazonense está situado na fronteira com a Colômbia e Venezuela, e possui a maior diversidade étnica indígena no Brasil: nove em cada de seus habitantes pertencem a estes grupos.

“São Gabriel vai oferecer aos visitantes e sua população, cinco dias de festejos e celebração da cultura indígena em forma de música, artes cênicas, alegorias e danças”, informa a organização.

Não por acaso, o município também é um dos poucos a ter três idiomas indígenas reconhecidos como línguas oficiais no município, ao lado do português: nheengatu, tucano e baníua.

Promovido pela Água Cristalina Produções, o evento contará com a apresentação das tribos Tukano, Filhos do Rio Negro e Baré, representando 23 etnias, em cinco dias de competição, festa, cultura, diversão e fé.

O Festival Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro conta com apoio cultural da prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

O evento conta ainda com patrocínio das cervejas Itaipava e Cabaré.

*Com informações da assessoria

