Vídeo: Suposto iPhone 15 vaza nas redes com novidades

Um vídeo com o suposto iPhone 15 vazou na internet e traz novidades em relação à tela, que será curvada nas bordas. A novidade já era especulada pelo mercado de tecnologia desde abril.

O conteúdo caiu na rede nesta terça-feira, 22, e chamou a atenção de diversos internautas no X, antigo Twitter. Alguns deles destacaram que a Samsung, principal rival da Apple no mercado de smartphones, já havia adotado o formato de tela há tempos.

A tela curvada e as bordas mais arredondadas do novo modelo faz menção ao modelo 5c, feito para ser uma opção mais barata e que foi abandonado pela marca.

De acordo com informações da mídia especializada, quatro novos modelos do iPhone devem ser lançados no final de setembro de 2023: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max.

Também há boatos de que o lançamento do modelo mais caro, o Pro Max, possa ser adiado por conta de um atraso da Sony, que vai entregar o sensor das câmeras no modelo mais parrudo do smartphone.

*Com informações da IstoÉ Dinheiro

