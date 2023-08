Grito da Pesca 2023 debate sustentabilidade e políticas públicas ao pescador artesanal em Manaus

Evento acontece nesta sexta (25) e vai contar com André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, e Alessandro Stefanutto, presidente do INSS

A busca pela sustentabilidade junto ao meio ambiente mostra ao pescador artesanal um novo momento para a atividade em regiões interioranas ou litorâneas. Esse será uma das discussões do 7° Grito da Pesca Nacional, que acontece nesta sexta-feira (25), no Studio5 Shopping e Convenções, localizado na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, em Manaus.

O encontro tem as presenças confirmadas de André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, e de Alessandro Stefanutto, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que abordarão os planos para a valorização da categoria.

Na pauta, o Grito da Pesca também pretende abordar as novas políticas públicas de acesso à classe pesqueira para os programas vinculados ao Governo Federal, a luta pelos direitos trabalhistas, além de pautas sobre biodiversidade, cultura e e preservação de comunidades pesqueiras.

O evento é promovido pela Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA) e conta com apoio do Governo Federal e do Ministério da Pesca e Aquicultura, da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Amazonas (Fetape-AM), do Governo do Amazonas, e da Universidade Federal do Amazonas, Forca Sindical, Federação dos Sindicatos dos pescadores e pescadoras artesanais do Amazonas, e Coopeixe.

“É o maior evento para tratar da pesca artesanal brasileira. Sem dúvida, o Grito da Pesca vai diagnosticar vários pontos para o crescimento da nossa atividade e apresentar as reivindicações aos órgãos responsáveis para que juntos possamos encorajar os pescadores sobre o grande papel da classe pesqueira brasileira”, planeja Abraão Lincoln, presidente da CBPA.

Encontros sobre saúde, cultura e shows nacionais

Para movimentar o público estimado em cerca de 10 mil participantes, a programação do Grito da Pesca vai contar com diversos momentos culturais, como a apresentação grupos indígenas e de carimbó para as famílias pesqueiras. Haverá ainda espaços de saúde com a realização de exames básicos.

Durante o evento, haverá as apresentações de Carlinhos do Boi e Nicolas Jr. A noite, no encerramento da programação oficial, terão os shows de Zezo e das bandas Rabo de Vaca e The Rossi.

SERVIÇO:

7º Grito da Pesca Nacional

Data: 25 de agosto de 2023

Local: Centro de Convenções Studio5 – Av. Gen. Rodrigo Otávio, 3373 – Distrito, Manaus/AM

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Inscrições do subsídio a pescadores do pirarucu manejado termina na próxima segunda-feira