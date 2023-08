Ação social oferta serviços gratuitos para população no Parque das Tribos, em Manaus

Manaus (AM) – Uma ação social, denominada “Mutirão da Cidadania”, será realizada, neste sábado (26), das 8h30 às 12h, com a oferta de dezenas de serviços gratuitos à população. A ação ocorrerá no Parque das Tribos, Rua Puranga, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste de Manaus.

A atividade nasce de uma parceria entre o gabinete do deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) e a Associação dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas (APOEAM). Se unem à iniciativa os projetos Galho Forte, com o plantio e doação de mudas de espécies frutíferas e apropriadas para o clima amazonense, além de promover a educação ambiental; e Caravana das Letras, com a doação de livros à população.

Entre os serviços a serem oferecidos, estão: orientação jurídica e social, agendamento e orientação para emissão de Registro Geral (RG), aferimento de pressão, corte de cabelo, limpeza de pele, tipagem sanguínea, medição de nível de glicemia, entre outros. Além disso, também serão acolhidas pelo gabinete do parlamentar as demandas da população.

A organização do mutirão contou com o apoio da Associação Indígena e de Moradores do Parque das Tribos. Para Amom, a iniciativa é importante para facilitar o acesso da população aos serviços.

“A expectativa é que a população local usufrua dos serviços”, declarou.

*Com informações da assessoria

