Prefeitura apoia nova edição da ‘Hora do Mamaço’ e oferta vacinação para mães e bebês

Manaus (AM) – Como parte das ações de incentivo ao aleitamento materno, dentro das comemorações pelo Agosto Dourado, a Prefeitura de Manaus apoiou a “Hora do Mamaço”, na manhã deste sábado (26), no parque municipal do Mindu, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

A programação gratuita foi promovida pela Rede Mães Amazonas, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ao lado de outros parceiros e apoiadores da iniciativa.

Durante a programação, profissionais de saúde da Semsa atualizaram a caderneta de saúde de bebês e crianças até 5 anos, com a oferta de todas as vacinas do calendário infantil, exceto BCG, garantindo proteção contra doenças como poliomielite, sarampo, hepatite B e febre amarela. Também na Tenda da Vacinação montada pela secretaria, mães, pais, responsáveis e público em geral puderam receber doses de imunizante contra a influenza (gripe).

A chefe do Núcleo de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente da Semsa, Janaína Sá Terra, frisou a importância das parcerias da pasta com organizações da sociedade civil (OSCs) no desenvolvimento de iniciativas em prol da saúde pública. Ela pontuou o papel relevante da “Hora do Mamaço” no estímulo à amamentação, contribuindo, assim, para o reforço da saúde das novas gerações.

“Apoiamos a ‘Hora do Mamaço’ todos os anos por esse incentivo que ela promove ao aleitamento materno. E isso também acaba contribuindo para a redução da mortalidade infantil, o que vem ao encontro do nosso trabalho na promoção da saúde das crianças”, aponta a gestora.

Programação

Além do estande de vacinação da Semsa, a “Hora do Mamaço” incluiu outras atividades gratuitas, dentre elas serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia, e atendimentos de psicologia para acolhimento de mulheres que amamentam na volta ao trabalho. A agenda teve ainda uma roda de conversa com o tema “Amamentação e mães que trabalham”, reunindo a fotógrafa Aline Fidelix e a psicóloga Viviane Verçosa, entre outras participantes.

A programação incluiu também uma oficina de maracatu promovida pelo Maracatu Eco da Sapopema, e uma vivência em Dança Materna com a dançaterapeuta Rosa Maria Almeida.

Amamentação e direitos

Além de sensibilizar a sociedade para o valor do aleitamento materno, a edição de 2023 da Hora do Mamaço colocou em pauta a necessidade de garantia dos direitos fundamentais das mães lactantes no retorno ao trabalho. A temática repercute o tema da campanha da Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM), “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”.

A mobilizadora social da Rede Mães Amazonas, Fernanda Priscilla, enfatizou que o evento visa conscientizar a sociedade, o setor público e privado sobre a contribuição das mulheres que amamentam para o desenvolvimento social, “não apenas promovendo a saúde e o bem-estar das crianças, como reduzindo os impactos da indústria alimentícia e da cultura do desmame”.

Nesse sentido, foi apresentada no evento a Carta de Compromisso para Ações de Apoio ao Aleitamento Materno, formalizando um empenho público e institucional no incentivo à amamentação.

“O objetivo é levar adiante a causa da amamentação como um direito sério que requer o comprometimento tanto de entidades públicas quanto de empresas privadas”, disse a fundadora da Rede, a advogada Alessandrine Silva.

Além da Semsa Manaus, a Rede Mães Amazonas teve apoio, para o evento em Manaus, do Comitê de Aleitamento Materno do Amazonas, Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren/AM), Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Amazonas (Abenfo/AM), Sociedade Amazonense de Pediatria (Saped), Adra Brasil, Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), entre outros órgãos e entidades.

