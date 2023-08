David Almeida fiscaliza ação do programa ’Asfalta Manaus’ em bairros da zona Norte da capital

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, ao lado do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, fiscalizou, nesta segunda-feira, 28/8, duas frentes de obras do programa de requalificação viária “Asfalta Manaus”, que segue em ritmo acelerado após a chegada do verão amazônico.

O primeiro lugar vistoriado foi o Nova Cidade, onde a Seminf está recuperando vias adjacentes como a principal, que é a Margarida. Logo depois, a comitiva acompanhou o serviço que está sendo realizado na rua Renato Lins, localizada no conjunto Mundo Novo.

David Almeida aproveitou as visitas para ressaltar o trabalho realizado pela Prefeitura de Manaus, ainda mais levando em conta as dificuldades enfrentadas devido ao tamanho da capital amazonense.

“Essa é a complexidade da cidade de Manaus, é uma cidade muito grande, muito espraiada. E dentro dessas dificuldades, a prefeitura de Manaus vem trabalhando, vem buscando soluções para resolver os problemas e dar uma melhor qualidade de vida para os moradores da cidade de Manaus”, enfatizou.

O programa “Obras de Verão 2023”, que visa intensificar o recapeamento e a manutenção das vias nesta segunda metade do ano, vai atender mais de 3 mil ruas que receberão manutenção no pavimento, com aplicação de 90.480 toneladas de asfalto.

