Homem é procurado suspeito de tentar matar médico a tiros no Vieiralves, em Manaus

O homem tem passagem pela polícia no Amazonas e no Pará

Manaus (AM) – Fábio Wenderson Tavares dos Santos, 30, está sendo procurado por ser o executor da tentativa de homicídio contra o médico Renato Morais da Silva, 35, ocorrida no dia 22 de agosto, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

O mandante do crime, identificado como Romário Ferreira da Silva, 28, foi preso, no sábado (26), no município de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus), suspeito de ser o mandante do atentado ao médico. A polícia informou que a motivação do crime foi vingança, o suspeito deu a ordem por conta da morte de seu irmão.

O delegado Adriano Félix, titular da 22.º Distrito Integrado de Polícia, informou que câmeras de segurança registraram a ação criminosa, e, por meio das imagens, foi possível identificar Fábio Wenderson como executor dos disparos contra o médico, a mando de Romário Ferreira da Silva.

Fábio tem passagem pela polícia, foragido do sistema prisional do Pará; no Amazonas, ele tem passagem por tráfico de drogas e roubo, e agora por tentativa de homicídio.

Denúncias

A PC-AM destaca que quem tiver informações sobre o paradeiro de Fábio Wenderson, deve entrar em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

