Bois-Bumbás e Amazonas Filarmônica fazem show memorável no palco do Teatro Amazonas

Foram necessárias duas sessões para atender ao público que compareceu em massa para ver os bois se apresentarem no palco do Teatro Amazonas com a Orquestra Amazonas Filarmônica. O evento gratuito transformou o salão de espetáculos do teatro em arena para os bumbás, com cada galera ocupando um lado da plateia e frisas.

A apresentação encerrou as atividades da Glocal Experience Amazônia, evento focado em desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente, que recebeu o apoio do Governo do Estado do Amazonas e cuja programação cultural teve o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O espetáculo foi composto de duas partes: na primeira, a Amazonas Filarmônica acompanhou os levantadores Patrick Araújo e Márcia Siqueira, que entoaram em dueto toadas de ambos os bois-bumbás.

Em um segundo momento, Patrick Araújo e Edmundo Oran comandaram a apresentação dos demais itens do boi-bumbá Caprichoso, enquanto David Assayag e Israel Paulain receberam os itens do Garantido, com os bumbás se revezando em entradas no palco, acompanhados por integrantes da Marujada de Guerra e da Batucada.

O maestro Luiz Fernando Malheiro, regente da Amazonas Filarmônica, afirmou que é sempre uma alegria unir a orquestra aos bois-bumbás.

“Já fizemos várias vezes orquestra com boi. Em vários anos, com diversas formações. É sempre gostoso. A orquestra gosta e acho importante tanto para a orquestra quanto para o pessoal do boi essa participação conjunta”, declarou.

“A gente, na realidade, já faz há muito tempo um trabalho ligado à preservação com sustentabilidade também. E o Teatro Amazonas sempre está de portas abertas para os dois bois e a gente sempre faz grandes shows aqui”, afirmou David Assayag.

Patrick Araújo, levantador oficial de toadas do boi-bumbá Caprichoso, lembrou que já era a segunda vez que se apresentava em formato de concerto com a Amazonas Filarmônica. “Me sinto muito feliz em poder estar participando com eles mais uma vez aqui, em um concerto muito bonito de grande sucesso”, disse.

Imponência

Para Israel Paulain, apresentador oficial do Garantido, a imponência do Teatro Amazonas dá outra dimensão à apresentação. “Estar neste teatro é sempre uma magia especial. A imponência do Teatro Amazonas, com a orquestra e com o nosso povão faz a emoção transbordar para a gente cantar a nossa identidade cultural, prosperando mais, expandindo mais para o mundo ver e ouvir”, disse.

Apresentador oficial do Caprichoso, Edmundo Oran chamou o palco do Teatro Amazonas de “sagrado” e lembrou que muitos manauaras não conhecem o prédio histórico, que é um dos maiores patrimônios históricos culturais do estado.

“Hoje mesmo, antes de vir para cá, falei que iríamos fazer uma apresentação aqui e o rapaz disse: ‘eu sou manauara, mas nunca pisei no Teatro Amazonas’. É sempre um grande prazer estar aqui neste palco sagrado onde várias celebridades nacionais e mundiais já se apresentaram”, disse Oran.

Primeira vez

O público, que de tão ávido por ver Caprichoso e Garantido no palco, transformou o que seria apenas uma apresentação em uma sessão dupla no Teatro Amazonas, foi o que saiu mais satisfeito dos shows. A maioria teve a oportunidade de ver seus bois de preferência no palco do teatro pela primeira vez.

“Fora daqui eu participo de muitos eventos de boi. Mas no teatro é a primeira vez. O Garantido fez a bela apresentação que ele sempre faz. Esse ano foi um pouco difícil pra gente, mas ele não deixou de dar show. Aqui, ele mostrou toda a raça que o Garantido tem”, disse Leiliane Avelar.

Torcedor do Caprichoso, Thiago Barbosa também viu seu boi pela primeira vez no Teatro Amazonas. “Vou há muitos anos a Parintins, mas assistir a um show completo desses no palco é a primeira vez. Toda vez que o Caprichoso se apresenta é muito lindo, mas se apresentar num palco desse, que representa tanta coisa, é maravilhoso”, avaliou.

*Com informações da assessoria

