Detran Amazonas ministra aulas práticas para os contemplados do projeto ‘CNH na Escola’

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas ministrou, na segunda e terça-feira (28 e 29), aulas práticas voltadas aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, contemplados pelo projeto “CNH na Escola”.

As aulas foram divididas em dois módulos: o primeiro ocorrido na segunda-feira, no qual os alunos tiveram aula prática com o engenheiro mecânico Valdivino Vasconcelos, voltada à mecânica básica de veículos, como o arrefecimento do motor, calibragem dos pneus, além dos cuidados que eles devem ter com o veículo.

Já no segundo módulo, foi ensinado os primeiros socorros pelo condutor-socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Manoel Lima. Os alunos aprenderam como devem agir perante situações que podem ocorrer durante as mais diversas ocasiões, tais como afogamento, asfixia e queimaduras.

A técnica da Educação Para o Trânsito do Detran-AM, Leonice Reis, comentou a importância de os alunos estarem recebendo esses conhecimentos práticos.

“Primeiro, entender que o veículo funciona como uma máquina, sendo assim, deve ser feita a revisão, ter os cuidados básicos e, em paralelo, como essa atenção interfere de maneira direta na segurança do motorista e dos passageiros”, detalhou ela.

O aluno Mizael Luís, 18, falou sobre como receber os conhecimentos mudou sua perspectiva. “Ter esses conhecimentos é importante para salvar não só a minha vida, mas também dos próximos a mim em casos inesperados não somente no trânsito, mas em situações de afogamento e queimaduras”, salientou.

Ainda no encerramento da programação, a equipe do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidente de Trânsito (Navat) do Detran-AM explicou como o núcleo atua, e qual a importância do serviço para as vítimas de acidente de trânsito.

*Com informações da assessoria

