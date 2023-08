Processo seletivo oferta vagas para assistente social e técnico em segurança do trabalho em Manaus

A Prefeitura de Manaus publicou no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (29), o Edital nº 001/2023, referente ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de sete assistentes sociais e um técnico em Segurança do Trabalho. Todas as informações e o formulário de inscrição estarão disponíveis no site da FDT, a partir desta quarta-feira, (30), às 10h.

As inscrições serão presenciais, no período de 11 a 15 de setembro, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h, no Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Os candidatos deverão apresentar o formulário de inscrição preenchido e documentação pessoal: Documento com foto (original e cópia), CPF (original e cópia), Diploma de Graduação de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), ou Certidão de Conclusão de Curso emitida pela instituição formadora (original e cópia), Histórico Escolar da Graduação emitido pela instituição formadora (original e cópia), comprovante dos títulos – especialização – mestrado ou doutorado (original e cópia), carteira do conselho de classe, declaração de quitação do Conselho de classe, Registro regular profissional no Ministério do Trabalho e Emprego para o Cargo de Técnico de Segurança do Trabalho, comprovante de experiência, caso possua (original e cópia), CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia)

O prazo de contratação será de 12 meses, e os detalhes acerca da remuneração e do processo seletivo simplificado e da contratação estarão discriminados no edital disponível no endereço digital da fundação. O processo seletivo tem por finalidade aumentar o quadro de profissionais nas áreas, e será realizado por meio de análise dos currículos e demais modalidades necessárias para exercer as atribuições que constam no edital.

Cargos

A assistente social Nadyanne Santos, presidente da comissão do processo seletivo, explica sobre os cargos ofertados.

“O assistente social, da Fundação Dr. Thomas, atuando na ILPI (Instituição de Longa Permanência), Parque do Idoso ou Padi (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso), contribui para um olhar holístico do idoso, resgate da dinâmica afetiva e solidária da família com vínculo fragilizado e articulação com a rede de proteção à pessoa idosa e, nas demandas individualizadas de cada idoso e seu familiar, garantindo o direito à cidadania, saúde, lazer, viabilizando benefícios, efetivando a garantia de acesso aos serviços da rede, fortalecendo o resgate e o vínculo familiar. Atualmente, estamos com uma demanda maior na ILPI, com 146 idosos divididos em três graus de dependência, consequentemente, a demanda de serviços também aumentou.

Nadyanne também destaca que a contratação do técnico de segurança do trabalho veio a partir da necessidade de implantação dos processos de normas de saúde e segurança do trabalho para a promoção de saúde ocupacional, prevenção de riscos e doenças do trabalho em atendimento às legislações regulamentadoras do Ministério Público do Trabalho”, finaliza.

A diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, explicou que a contratação é fundamental, uma vez que a instituição preza por atender da forma mais humanizada as necessidades da pessoa idosa atendida nos programas permanentes.

“Esse processo seletivo irá atender, tanto o serviço social do ILPI quanto o Padi e área administrativa com o técnico em segurança do trabalho. Com o aumento expressivo em atendimentos internos e externos nesses dois programas, existe um déficit desses profissionais e, para que possamos continuar exercendo com responsabilidade a Política Municipal do Idoso, oferecendo qualidade de vida e dignidade aos idosos da capital, esses novos profissionais são de grande importância para continuidade de forma humanizada do trabalho”, explica Martha Moutinho.

Para mais informações, entrar em contato com a comissão pelos números (92) 98842-7872, 98842-7845 ou 3245-6031.

*Com informações da assessoria

