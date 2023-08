‘Parintins Cine’ ganha nova exibição no Cineteatro Guarany neste sábado

A entrada é gratuita, com início às 18h30, no Cineteatro Guarany

Manaus (AM) – Em uma nova edição da Mostra de Cineastas Amazonenses, o Cineclube de Arte exibirá novamente, neste sábado (02/09), a mostra de filmes produzidos em Parintins. Intitulada “Parintins Cine”, a programação contempla 23 curtas-metragens, com 1, 4 e 5 minutos. A entrada é gratuita, com início às 18h30, no Cineteatro Guarany.

Produzidas entre 2002 e 2004, grande parte das produções são resultado de oficinas de cinema promovidas pela Amacine Futuros Cineastas para os festivais “UM Amazonas” e “Curta 4”. Já alguns outros fizeram parte do festival de cinema “Focaliza Parintins” em dezembro de 2022, promovido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

De acordo com Z Leão, curador da mostra, é de extrema importância levar essa representatividade amazonense para as telas. “É importante que a própria população conheça e prestigie as obras que são daqui”, destacou o curador e cineasta, que atua em ações formativas realizadas em Manaus e no interior.

O grande destaque da mostra é o curta de um minuto “O Lamento”, do produtor Ray Santos. Por meio das redes sociais, o filme teve alcance nacional é o curta mais visto da mostra. Para Ray, é um momento de muita gratidão a todos que contribuíram com a produção. “É realmente um marco na minha carreira na área do audiovisual”, declarou.

O Cineclube de Arte é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O projeto tem como objetivo fomentar a cultura no estado por meio do cinema e do audiovisual.

Confira a lista dos filmes selecionados:

“Insensatez” – Concy Rodriguez

“Aparelhos” – Katrine Apurinã

“Estrela e Coração” – Pedro Vieira

“Quero Paz” – Doug Henrique

“Consequências” – Felipe Andrew

“Não Nada” – Larissa Baraúna

“Monstro Do Lixo” – Kelly Sobral

“Frango” – Pedro Xisto

“O Lamento” – Ray Santos

“Jéssica.Com” – Concy Rodriguez

“Brincando Com Fogo” – Armando Queiroz e Admilson Santarém

“Ciclo Mortal” – Harald Dinelly

“A Princesa Do Mato” – Mª José Prata

“Pesadelo Da Paixão” – Doug Henrique

“Coração De Anjo” – Armando Queiroz

“Por Um Triz” – Concy Rodrigues

“Alegoria Da Preguiça” – João Áureo Lins

“Ray Vay” – Jones Hudson

“A Pequena Avatar” – Armando Queiroz

“Clamando Por Amor” – Alexandre Beraldo, Concy Rodriguez E Ronald Gama

“A Floresta é Minha” – Luciano Ribeiro

“Essência” – Aldo Cabral

“A Distância” – Geraldo Batista

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Inscrições para a 3ª mobilização do Provão Eletrônico na capital começam na segunda-feira

Retirada do terceiro lote de pulseiras do ‘#SouManaus 2023’ começa nesta sexta-feira

Projetos que garantem direitos das pessoas com Espectro do Autismo são aprovados na Aleam