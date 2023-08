‘Não fui o primeiro, mas serei o último’: Primo Rico é criticado por fala em casamento

O vídeo da fala de Thiago foi compartilhado pela influenciadora em uma sequência de registros do evento

O influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, está sendo criticado nas redes sociais pelos votos que fez durante o casamento “secreto” com a também influenciadora Maíra Cardi. Os dois se casaram na última terça-feira (29), em uma cerimônia reservada que teve celulares proibidos.

O vídeo da fala de Thiago foi compartilhado pela influenciadora em uma sequência de registros do evento. O motivo dos comentários negativos dos internautas foi o fato de o influenciador ter citado relacionamentos antigos de Maíra.

“Eu não fui o primeiro, mas eu vou ser o último”, disse Primo Rico. O último relacionamento da influenciadora foi com o ator Arthur Aguiar, com quem se casou em 2017. Os dois anunciaram o término definitivo em outubro.

O casamento ocorreu em uma fazenda em Itatiba, interior de São Paulo. Lucas, filho da influenciadora e do empresário Nelson Rangel, e Sophia, do antigo casamento com Arthur, também aparecem nos cliques divulgados nesta quarta-feira (30).

A cerimônia contou com cerca de 80 convidados. Nas redes sociais, Maíra explicou o motivo de ter proibido celulares no evento. “Nossa vida é permeada por holofotes, manchetes e a curiosidade constante. Por isso, escolhemos criar um evento mais reservado, sem avisar ninguém”, disse.

*Com informações do IstoÉ

