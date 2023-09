Saiba quem é o pai do filho de Suzane Von Richthofen

A gravidez de Suzane Von Richthofen veio à tona no último dia 18 e tem dado o que falar desde então. Nesta quinta-feira (31), o escritor Ulisses Campbell, autor da biografia Suzane: Assassina e Manipuladora, revelou quem é o pai do bebê.

Condenada a 39 anos de prisão por ter matado os pais, ela teria se envolvido com um programador, um colega de faculdade e um médico. De acordo com informações divulgadas pelo Portal Leo Dias e confirmadas pelo Metrópoles, o último foi quem engravidou a empresária.

O médico se chama Felipe Zecchini e tem 40 anos. Ele e Suzane se conheceram no Instagram e ela se mudou para a casa dele, em um condomínio do município de Bragança Paulista, em São Paulo. “A assassina tem chocado a pacata população local ao fazer caminhadas matinais na calçada do lago Taboão, um ponto turístico do município”, garantiu o escritor.

Os dois serão pais de uma menina, que tem cerca de 14 semanas de vida. Felipe é pai de outras três crianças, fruto de um antigo casamento. A ex-esposa, inclusive, não aceitou bem o novo relacionamento por não querer que “as crianças convivam com uma mulher que matou os pais na calada da noite”.

Quem também não tem aceitado é o pai do homem, que o alertou sobre o envolvimento criar problemas na vida profissional dele. E ele está certo. Ulisses afirmou que Felipe Zecchini foi demitido de um cargo de chefia após o relacionamento chegar aos gestores do hospital.

“Eles entenderam que não faz sentido o médico trabalhar salvando vidas ao mesmo tempo em que dorme diariamente com uma assassina. Esse é o preço que se paga quando se escolhe de livre e espontânea vontade se relacionar com homicidas famosos.”

*Com informações do Metrópoles

