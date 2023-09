Luva de Pedreiro descobre sexo do primeiro filho em chá revelação

Recife (PE) – Em meio a boatos de crise no relacionamento, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, e Tavila Gomes descobriram neste domingo (3/9) que estão à espera de um menino. O casal organizou um chá revelação em um condomínio de luxo em Recife e dividiram o momento com os seguidores das redes sociais.

A mãe do bebê foi a responsável por mostrar os detalhes e o momento da descoberta. Nos vídeos postados no Instagram, o local aparece decorado com muitos balões brancos e ursinhos de pelúcia. Já os papais de primeira viagem usaram um look todo branco.

Para saber o sexo do bebê, o casal realizou uma contagem regressiva e abriu uma caixa, de onde saíram balões azuis. Depois, uma fumaça da mesma cor também foi disparada, anunciando que eles terão um menino.

*Com informações do Metrópoles

