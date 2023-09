David Almeida promete edição do #SouManaus ainda maior em 2024

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou de perto o segundo dia do festival #SouManaus Passo a Paço 2023, que ocorreu nesta quarta-feira (6), no Centro Histórico da capital amazonense, e reuniu mais de 150 mil pessoas.

Abraçado pela população manauara, o maior evento de artes integradas do Brasil contou com as apresentações dos cantores Lobão, Kevin o Cris, Marina Sena, Zeca Pagodinho e da banda Biquini.

Para David Almeida, Manaus mostrou, mais uma vez, que está preparada para receber grandes eventos e garantiu ao público que a edição 2024 do festival será ainda maior.

“É uma festa, uma celebração. Sucesso de público. Os artistas estão felizes, o público está radiante, e nós, da Prefeitura de Manaus, estamos em êxtase, pois o #SouManaus é um verdadeiro sucesso, e já nos desafia para o ano que vem. Não esperem menos do que estão vendo hoje”, enfatizou Almeida.

Os dois primeiros dias do #SouManaus 2023 foram marcados pela sua organização e alegria do público. Todos os 44 mil metros quadrados do evento estão sendo monitorados pelas câmeras do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que instalou uma base de monitoramento no Palácio Rio Branco, localizado na avenida 7 de Setembro.

Além disso, equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) estão espalhadas por todo o festival, garantindo a segurança dos presentes.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), Osvaldo Cardoso, essa organização enfatiza a preparação realizada pela Prefeitura de Manaus, visando o bem-estar de todos os presentes nos três dias do #SouManaus.

“O evento está sendo um verdadeiro sucesso. Não tivemos ocorrências nos dois primeiros dias. Nossas bases de controle monitoraram todo o festival. Quem passou mal, rapidamente foi atendido pela equipe da Semsa, que está com uma base instalada no palco principal. Fora isso, o público está aproveitando a feira gastronômica e de artesanato. Por isso, só temos que comemorar, pois Manaus comprova que é uma cidade pronta para receber os grandes eventos mundiais”, finalizou.

Dia 3

Nesta quinta-feira (7) o #SouManaus 2023 trará atrações voltadas para o público gospel, católico e infantil. Entre as apresentações está o padre Fábio de Melo, a cantora Isadora Pompeu e o cantor Israel Salazar.

Não é necessário pulseira para ter acesso aos palcos principais neste terceiro dia do festival. As apresentações iniciam às 17h.

*Com informações da assessoria

