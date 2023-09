Após shows, David Guetta e Zeca Pagodinho citam emoção vivida durante o #SouManaus

As estrelas do festival se encantam não somente na interação com a plateia de milhares de fãs que acompanham seus shows, mas também nas suas redes sociais

Manaus (AM) – Assim como o público que vivência grandes emoções, experiências e guarda memórias durante o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, promovido pela Prefeitura de Manaus, as estrelas e headliners do festival também se encantam não somente na interação com a plateia de milhares de fãs que acompanham os shows, mas também nas suas redes sociais.

Atração mais esperada do festival, o maior DJ do mundo, David Guetta, encerrou a primeira noite do SouManaus diante de uma multidão no palco Bradesco – Guardião da Amazônia, no dia 5.

Em sua rede social, o DJ postou cenas feitas por ele, com seu celular, citando um público de mais de 50 mil pessoas, onde aproveitou e lançou o remix da faixa “Mind Your Business”, que tem ainda o rapper will.i.am, do grupo Black Eyed Peas, e parceria com a cantora Britney Spears.

Em seu Instagram, David Guetta tem 10,3 milhões de seguidores. O DJ veio ao Brasil exclusivamente para o festival e seguiu ainda na cidade para conhecer a floresta amazônica e os rios, em passeios pela região.

Quem também se rendeu aos encantos e ao calor do público no SouManaus foi o sambista mega carismático Zeca Pagodinho, que se apresentou na noite desta quarta-feira (7), no palco Guardião da Amazônia. Zeca tem 2,9 milhões na sua rede social e compartilhou vários stories de fãs, além de dizer: “Valeu grandão, Manaus. Foi demais o show”.

A banda Biquini Cavadão, headliner do palco Amazona, na noite de ontem, tem 400 mil seguidores, publicou stories com cenas do show contagiante, com músicas que marcaram décadas do grupo e dos fãs.

