Com expectativa de reunir 2,5 mil, Olimpíada da Terceira Idade chega à 23ª edição em Manaus

Manaus (AM) – O compromisso de tornar Manaus uma cidade cada vez mais esportiva passa pela iniciativa em atender a todos os públicos. Pensando nisso, a Fundação Manaus Esporte (FME) prepara a tradicional Olimpíada da Terceira Idade, que chega à 23ª edição e está prevista para ocorrerá de 26 de setembro a 4 de outubro.

Anualmente, o evento esportivo reúne competidores a partir dos 50 anos, dos gêneros masculino e feminino, que disputam as atividades em um ambiente recreativo e competitivo, promovendo uma atividade socioeducativa por meio da socialização entre o público de pessoas idosas.

“Mantendo a tradição, a FME está muito entusiasmada em promover mais uma marcante edição desse evento. Pensamos ser a oportunidade perfeita de uma integração entre os cidadãos da terceira idade, utilizando o esporte como ferramenta socioeducativa. E claro, com um espírito competitivo, que é importante. Vai ser um sucesso”, relatou Alexandre Maciel, diretor-presidente da FME.

Modalidades

As opções de modalidades são diversas: gerontovoleibol, tênis de mesa, boliche, lance livre na cesta, taco no disco, lançamento ao alvo, jogo de argolas, natação, dominó, jogo de malha, chute a gol, futpênalti, bocha, atletismo e concurso de dança, além do baile de encerramento.

As inscrições já foram encerradas e, ao todo, serão mais de 2,5 mil atletas divididos em 31 grupos da capital amazonense e de municípios adjacentes.

Os locais de competição serão o Ginásio Ninimberg Guerra, onde vai ocorrer a solenidade de abertura; Vila Olímpica de Manaus; Clube do Trabalhador; e Parque do Idoso. Todos abertos ao público geral.

*Com informações da assessoria

