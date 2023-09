Vídeo: Ladrão se “disfarça” de saco de lixo para furtar condomínio

Imagens mostram ladrão deitado no chão, ''vestido'' de saco de lixo, esperando rua ficar vazia

Minas Gerais (MG) – Um ladrão, utilizando uma tática no mínimo inusitada, se cobriu com uma capa preta e ficou deitado na calçada, passando a impressão de ser um saco de lixo abandonado para roubar moradores de um condomínio no Bairro Santa Mônica em Uberlândia (MG). O criminoso roubou o local em mais de uma ocasião.

Quando percebia que a rua estava vazia, o homem se levanta e se dirigia ao condomínio. Em um de seus atos, utilizou um objeto para arrombar o portão e executar o furto. Os episódios, que chamaram a atenção pela audácia e singularidade da técnica, começaram no final de agosto, quando o criminoso invadiu o local para furtar uma televisão disponibilizada para os moradores monitorarem as câmeras de segurança.

Dias depois, bicicletas dos residentes foram subtraídas. E, em uma terceira ocasião, até as câmeras de segurança não foram poupadas. A ação foi identificada claramente apenas na madrugada da última quarta-feira, quando, ao analisarem imagens gravadas, os moradores se deram conta do inusitado método utilizado pelo ladrão.

A crescente preocupação veio acompanhada da reflexão sobre o que poderia ocorrer caso o invasor se deparasse com algum residente durante uma de suas ações. “Houve uma ocasião em que um dos moradores chegou minutos após o ocorrido, o que nos fez perceber que algo estava errado e nos levou a verificar as gravações”, relata um residente do prédio.

Após o alerta e a constatação do modus operandi do criminoso, a Polícia Militar foi acionada e uma inspeção no local foi realizada. Em resposta aos recentes eventos, o condomínio anunciou que reforçará suas medidas de segurança, buscando oferecer maior tranquilidade aos seus moradores.

