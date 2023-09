Manacapuru (AM) – O jovem que viralizou após aparecer em um vídeo batendo no rosto do pai volta a ser destaque na internet após ser flagrado dessa vez ajoelhado e pedindo perdão pelo que fez. As novas imagens do caso, que aconteceu em Manacapuru (distante 97 quilômetros de Manaus) foram divulgadas nesta quarta-feira (13).

Após ter sido ameaçado, inclusive por facções, o jovem resolveu se desculpar por ter agredido o pai e ainda ter sido divulgado na internet pela própria família, que presenciou a confusão ocasionada por um motivo fútil.

”Gostaria que por favor explicasse no vídeo o motivo do acontecido, pois algumas pessoas estão dizendo que meu pai era abusivo e meu pai nunca levantou a mão para ele, pelo contrário, sempre corrigiu com diálogo. O meu irmão queria sair no carro do meu pai e ele disse que não iria dar, e ele disse ‘quero ver se eu não vou sair no carro’ por isso meu pai ficou revoltado e com vergonha do amigo que estava presente” , afirmou a filha da vítima após o vídeo da agressão viralizar.

VÍDEO: ajoelhado, homem que bateu no rosto do pai no AM perde perdão pic.twitter.com/ifLllr4EqE — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 13, 2023

