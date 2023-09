Duas pessoas desaparecem em Manaus e polícia busca informações

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas solicita divulga as imagens de Rita da Silva da Costa, de 32 anos, e Elison Silva de Souza, de 35, que desapareceram em zonas distintas da capital.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, destaca que o apoio da população por meio do compartilhamento de imagem da desaparecida, principalmente por meio das redes sociais, é primordial para localizá-los e trazê-los ao convívio familiar.

Desaparecidos

Foto: Divulgação/PC-AM Foto: Divulgação/PC-AM

Rita da Silva da Costa, 32, desapareceu no dia 8 de setembro deste ano, por volta das 3h, na estrada do beco Sete Pneus, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte.

Assim como Elison Silva de Souza, 35, foi visto pela última vez no dia 11 de setembro, na rua Oscar Maia, bairro Coroado, zona leste.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

