Editora Valer lançará três livros na 26ª Feira Pan-Amazônica do livro no Pará

Desde o dia 9 de setembro de 2023, ocorre no Hangar Centro de Convenções, a 26.ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém, no Pará, e a editora Valer não somente está presente, como lançará três livros: um do escritor premiado João de Jesus Paes Loureiro, da doutora em Sociologia Violeta Loureiro e do compositor e letrista Déllioreis MMa D Aquino’, no dia 17, domingo, às 17h, no stand da editora.

“A editora Valer tem como uma das suas metas publicar livros essenciais sobre as Amazônias, bem como de autores amazônidas, daí que estarmos no Pará é de grande importância para nós”, ressaltou Neiza Teixeira, professora, doutora em Filosofia e coordenadora editorial da Valer.

Com mais de 2 mil livros publicados, a Valer levou os lançamentos e clássicos do seu catálogo para o deleite dos leitores paraenses que amam as Amazônias. A visitação à feira literária é gratuita, e ocorre das 9 às 21h.

Confira a programação de lançamentos:

Horário: 14 h

Livro: Uma cena no Antropoceno

Autor: Déllioreis MMa D Aquino’

Horário: 17 h

Livro: O caminho das palavras – Uma iniciação poética ao poema

Autor: João de Jesus Paes Loureiro

Horário: 18 h

Livro: A pesquisa nas Ciências Sociais e no Direito

Autora: Violeta Loureiro

João de Jesus Paes Loureiro

A obra de Paes Loureiro é intitulada “O caminho das palavras – Uma iniciação poética ao poema, e traz doze poemas constitutivos dos Diálogos imaginários com Conori, a rainha das Icamiabas, que foram realizados durante o período de 4 de junho até 20 de agosto de 2021, encerrando a longa série de poemas contextuais escritos desde março de 2021, período de isolamento em consequência da pandemia covídica que flagelou o país.

Os poemas contextuais em sua totalidade foram elaborados a cada semana e gravados para divulgação na rede de WhatsApp de Paes Loureiro, todas as sextas-feiras, desde março de 2020 até agosto de 2021. A parte correspondente aos poemas de março/20 a março/21 estão publicados em outro livro: “Em busca da terra sem males”.

Neste livro, Paes se revela como o homem que se aceitou como um porta-voz da Palavra, um arauto de si mesmo. É a imersão no mais profundo de si mesmo que revela um ser-no-mundo e, consequentemente, o homem universal. Esta é a condição para que se seja poeta.

Da extensa obra de Paes Loureiro, com livros traduzidos ou publicados, além do Brasil, como Japão, Alemanha, França, Portugal, Itália, são publicados pela Valer: “Cultura amazônica: uma poética do imaginário”, ensaio; “Triádicos: poesia em pequenos formatos”, poesia; “O rei e o jardineiro”, infantojuvenil; “Andurá – onde tudo é e não é”, romance; “O caminho das palavras”, poesia.

Violeta Loureiro

O livro de Violeta Loureiro que será lançado é “A pesquisa nas Ciências Sociais e no Direito” e surgiu da constatação da autora de que os estudantes que adentram as universidades necessitam de informações e obtenção de certos tipos de conhecimentos que são típicos das academias. É com esse intuito que ela construiu um discurso, por meio do qual o estudante se aproxima do vocabulário técnico e da dimensão que envolve um empreendimento do porte de uma pesquisa.

Além disso, este livro foi concebido de forma a mesclar as explicações teóricas necessárias com uma farta exemplificação de casos concretos, o que torna mais fácil a compreensão dos temas abordados.

A pesquisadora é autora de diversas obras sobre o pensamento econômico e sociocultural das Amazônias e pela editora Valer, tem os seguintes livros: ‘Amazônia: colônia do Brasil’, e o ‘Caminhos e descaminhos da Amazônia’ – Volumes 1 e 2.

Violeta Refkalefsky Loureiro é doutora em Sociologia pela Universidade de Paris III (1994) e mestre em Sociologia pela Unicamp – SP (1985). Fez um pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, sob os auspícios da Capes e a orientação do Professor Dr. Boaventura de Souza Santos (2005/2006); é professora emérita da Universidade Federal do Pará desde 2014. No ano de 2021, seu trabalho foi reconhecido por meio do Prêmio Florestan Fernandes, concedido pela Sociedade Brasileira de Sociologia.

Déllioreis MMa D Aquino

O livro “Uma cena no Antropoceno”, de Déllioreis MMa D Aquino’, ressalta o momento histórico quando nós ultrapassamos oito bilhões de seres humanos completamente dependentes dos recursos naturais do planeta, e, contudo, ainda profundamente ignorantes da imensidão de significados simbolizados pela biodiversidade da Terra. Essas ignorâncias ficam demonstradas quando poluímos, destruímos e, portanto, transformamos de forma brutal e muitas vezes desnecessária os recursos naturais, com os quais o planeta nos preserva.

Déllioreis MMa D Aquino’ escreve textos em versos desde os 17 anos. É compositor e letrista. É mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia pelo Núcleo de Meio Ambiente (Numa), da Universidade Federal do Pará (UFPA). Além de publicações em revistas e periódicos de alcance regional, nacional e em outros países, já publicou mais dois livros de textos em versos, Puxirum da Terra: natureza da matéria e matéria do espírito e Puxirum Urbano: tempo sonho e sofia nos úberes da urbe, os quais completam a tríade destas publicações com este novo livro, Puxirum Diverso: uma cena no Antropoceno.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Editora Valer participará da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém

Editora Valer participa da Feira de Livros do Sesc

Valer expõe obras amazônicas em Congresso de Sociologia no Pará