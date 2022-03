Cena de filme de Danilo Gentili vira polêmica nas redes sociais; veja vídeos

Duramente criticado na web pelo filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, Danilo Gentili vem tentando se explicar.

Nas conversas, Gentili tem enfatizado que a discussão sobre pedofilia, presente no longa, vem sendo tirada de contexto.

Danilo lembra aos interlocutores que, além de não fazer apologia à pedofilia, como vem sendo acusado, o filme critica e denuncia o comportamento padrão dos pedófilos: pessoas acima de qualquer suspeita, que dificilmente seriam apontadas como capazes de abusar sexualmente de crianças.

A história do filme narra como o personagem Pedro encontra um diário que ensina como provocar caos na escola sem ser pego e resolve seguir as dicas com seu amigo Bernardo. A narrativa é baseada no livro de Danilo Gentili, lançado em 2009, que leva o mesmo nome.

Na cena que viralizou no fim de semana, Cristiano, personagem de Fábio Porchat, pede que dois meninos o masturbem.

Cristiano aparece tentando seduzir dois meninos. Mediando um conflito entre os garotos, o vilão diz: “Vamos esquecer isso tudo, deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu e, em troca, vocês batem uma punheta pro tio”.

A explícita apologia ao abuso sexual infantil protagonizada pelo Fábio Porchat no filme em cartaz na Netflix é uma afronta às famílias e às nossas crianças.

Utilizar a pedofilia como forma de “humor” é repugnante! Asqueroso! pic.twitter.com/rcHSYPsqKO — MarioFrias (@mfriasoficial) March 13, 2022

Como se Tornar o Pior Aluno da Escola foi lançando há cinco anos, em 2017 e estreou recentemente na Netflix. Políticos da base de apoio ao governo federal têm tecido duras críticas ao longa e prometem entrar na Justiça para que a produção seja retirada do ar.

A comédia tem roteiro de Fabrício Bittar, que também responde pela direção do longa, Danilo Gentili e André Catarinacho.

Assim que tomei conhecimento de detalhes asquerosos do filme “Como se tornar o pior aluno da escola”, atualmente em exibição na @NetflixBrasil , determinei imediatamente que os vários setores do @JusticaGovBR adotem as providências cabíveis para o caso!! — Anderson Torres (@andersongtorres) March 13, 2022

Sobre o filme que tem uma suposta cena de “pedofilia”:



➡️ Ele é de 2017

➡️ Porchat é ator

➡️ Foi escrito pelo Danilo Gentili e aplaudido por toda a base bolsonarista até o Gentili se manifestar contra Jair Bolsonaro



O foco deveria ser a gasolina a R$8, não esse circo plantado pic.twitter.com/O2rI7ebO1X — Letícia Arsenio (@leticiaarsenio) March 14, 2022

Comunico q apaguei o tuíte de 2017 onde elogiei o filme do Danilo Gentili. Confesso q ñ me recordo da cena q faz apologia à pedofilia, devo ter saído p/atender telefone. Se tivesse visto faria o q sempre fiz c/outros filmes, teria denunciado. Ainda dá tempo, tomando providências. — 👊🇧🇷 Marco Feliciano (@marcofeliciano) March 14, 2022

O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista.



Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento: veio forte contra mim dos dois lados.



Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu.



Sigo rindo 🙂 pic.twitter.com/zh4sz2aZcr — Danilo Gentili 🇺🇦 (@DaniloGentili) March 13, 2022

