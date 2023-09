Marcelo da Silva, de 25 anos, mais conhecido como “Papagaio”, foi preso na tarde de sábado (16), suspeito de torturar e matar Sérgio Murilo Costa Freire, de 21, em Itapiranga, no interior do Amazonas. O acusado é integrante de um grupo criminoso e apontado como líder do tribunal do crime na cidade.

O delegado Aldiney Nogueira, relatou que além de ser investigado pelos crimes de tortura e organização criminosa, “Papagaio” também foi alvo de mandado de prisão por homicídio qualificado praticado contra Sérgio Murilo Costa Freire, 21, ocorrido no dia 15 de julho deste ano.

“A ordem judicial em nome dele foi decretada pela Comarca de Itapiranga, que atendeu à nossa representação de prisão preventiva”, assinalou Nogueira.

A autoridade policial informou, ainda, que o infrator já havia sido alvo da Operação Lei Maior, que foi desencadeada no dia 22 de julho, mas na ocasião conseguiu fugir do município.

“Ele fugiu, mas recentemente retornou e passamos a monitorá-lo, e assim, a prisão dele foi efetuada no bairro Novo Horizonte”, contou o titular da 38ª DIP.

Marcelo já cumpriu pena por tráfico de drogas e também responde a processos pelos crimes de roubo, lesão corporal grave, dentre outros, sendo considerado de alta periculosidade.

Papagaio permanecerá na carceragem da unidade policial aguardando audiência de custódia, após isso, ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Mãe e filho desaparecem após pegarem táxi em Itapiranga, no interior do Amazonas

Operação Lei Maior combate tribunal do crime em Itapiranga

Audiências públicas do Complexo Azulão são encerradas com presença de moradores de Silves e Itapiranga