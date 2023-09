Corpo de Bombeiros alinha estratégias de combate aos incêndios no interior do AM

Dos 62 municípios do Amazonas, o Corpo de Bombeiros tem equipes atuantes no combate direto dos focos de incêndio em 21

Manaus (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, na manhã desta quinta-feira (21), reunião de alinhamento técnico de estratégias de combate aos incêndios nos municípios do interior do estado. A videoconferência ocorreu na Sala de Situação da corporação, com participação de secretários municipais das áreas de Defesa Civil e Meio Ambiente.

Conforme o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, a tratativa técnica durante a videoconferência foi importante para reafirmar a parceria de atuação integrada entre Estado e Municípios e alinhar demandas logísticas e envio de bombeiros aos municípios com índices maiores de focos de incêndio.

“Nós atuamos na parte operacional, mas também no monitoramento para que possamos trabalhar de forma preventiva. Realizamos essa reunião para ouvir as demandas dos secretários municipais e alinhar a atuação das nossas equipes de bombeiros presentes nessas cidades juntamente com os trabalhos realizados pelas pastas de Defesa Civil e Meio Ambiente locais, que são peças-chave neste processo”, disse o coronel Muniz.

A partir desta quinta-feira, as reuniões da corporação irão ocorrer duas vezes por semana, com atualização do status de focos de incêndio por municípios, bem como métodos de combate adotados.

“Atualmente, temos bombeiros atuando em 21 municípios polos do interior do Amazonas. Em determinadas áreas rurais e ribeirinhas existe uma maior dificuldade de acesso logístico das nossas equipes e essa tratativa com os municípios é fundamental nesse momento em que passamos por essas condições climáticas adversas”, destacou o comandante-geral do CBMAM.

Dados operacionais

Atualmente, o Corpo de Bombeiros tem equipes atuantes no combate direto dos focos de incêndio em 21 municípios do interior. Segundo dados consolidados da Sala de Situação do CBMAM, entre 12 de julho e 20 de setembro foram combatidos 1.255 incêndios no Amazonas, sendo 771 destes casos no interior.

