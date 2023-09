Campanha do TRT11 arrecada brinquedos para doar a crianças no Amazonas

Manaus (AM) – O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) prorrogou, até o dia 29 de setembro, a campanha para arrecadação de brinquedos novos, que serão doados para crianças de comunidades ribeirinhas e indígenas em Manaus (AM). A iniciativa é da Escola Judicial da 11ª Região (Ejud-11), que visa levar, de forma lúdica, informações sobre o combate ao trabalho infantil, além de promover a integração com a sociedade.

Alusivo ao Dia das Crianças, o projeto “Cinderela: Uma perspectiva da Escola Judicial Itinerante do TRT-11 contra o trabalho infantil” ocorre em parceria com a Igreja Ministério Internacional Renovo de Vidas (MIRV) e a Igreja Ministério Internacional da Restauração (MIR) e conta com o apoio do Comitê de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT-11.

Sob a coordenação da diretora da Ejud11, desembargadora Ruth Barbosa Sampaio, todos os brinquedos arrecadados serão entregues no dia 7 de outubro (sábado), das 9h às 15h, no Flutuante da Ceiça, que fica no Tarumã.

Nessa data, haverá uma programação especial que inclui palestra e atividades culturais. A peça teatral “Cinderela” será encenada por crianças e jovens das igrejas parceiras. O vice-diretor da Ejud11, juiz do Trabalho Igo Zany Nunes Corrêa, vai proferir a palestra “Trabalho: A Família/A Comunidade como Instrumento do Combate ao Trabalho Infantil”.

O evento tem como público-alvo crianças e adolescentes que residem nas seguintes comunidades no entorno do Flutuante da Ceiça: Nova Esperança, Tiu, Jeferson Peres, Gurgel, São Sebastião, São Pedro, Rei Davi, Aldeia Tucandeira, Aldeia Yambé e Aldeia Waikiru.

Onde doar

A campanha visa arrecadar brinquedos novos para a faixa etária de 0 a 14 anos. As pessoas interessadas em participar dessa corrente de solidariedade podem se dirigir a um dos pontos de arrecadação localizados na capital amazonense.

Um deles está na Biblioteca Donaldo Jaña, no segundo andar do Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Ferreira Pena, 546 – Centro. O outro ponto de coleta fica na entrada do prédio-sede, localizado na Rua Visconde de Porto Alegre, 1265 – Praça 14 de Janeiro.

