Suspeitos de tráfico de drogas são presos no interior do AM

Tefé (AM) – Sete homens suspeitos de envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico de drogas, foram presos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, no Distrito de Caiambé (a 523 quilômetros de Manaus), na quarta-feira (20). A ação foi realizada no âmbito da operação Fronteira Mais Segura/Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

As prisões ocorreram por volta das 13h. A ação foi desencadeada por policiais da Base Fluvial Tiradentes, em ação conjunta com as equipes da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRCP) de Tefé, após o recebimento de uma denúncia.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram com os suspeitos R$3.400,00 em espécie, anéis e cordões. O grupo foi encaminhado à 5ª DRPC de Tefé, onde foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

*Com informações da PC-AM

