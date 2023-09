São Gabriel da Cachoeira proporciona experiências com cultura e história dos povos originários

A segunda cidade com maior concentração de indígenas do país, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), tem como destaque o etnoturismo, caracterizado pelo turismo em terras indígenas e que possibilita uma imersão nas práticas culturais, nos costumes e na história de vida dos povos originários, permitindo uma experiência enriquecedora e autêntica.

O potencial turístico do município atrelado aos investimentos do Governo do Amazonas têm impulsionando o volume de turistas voltado para o etnoturismo. Segundo a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), em 2022, o Amazonas recebeu cerca de 21.576 turistas que realizaram atividades que podem ser enquadradas nesse segmento.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, o órgão tem investido no município com capacitação e infraestrutura para melhor atender aos visitantes. Conforme dados da empresa, em 2021, a cidade de São Gabriel da Cachoeira recebeu 982 turistas; e em 2022, esse número saltou para 2.885, um aumento de 193,79%.

“É uma determinação do nosso governador Wilson Lima, investir na interiorização do turismo. É papel da Amazonastur qualificar e preparar os profissionais para explorar esse grande potencial de São Gabriel. A resposta desse esforço está no crescimento do turismo que alcançou um aumento de quase 200% no município”, conclui o presidente.

O município de São Gabriel da Cachoeira está localizado na divisa com a Colômbia e Venezuela, na região conhecida por seu formato como “Cabeça do Cachorro”, na Calha do Alto Rio Negro, onde é possível chegar por barco ou avião. O município tem o português como língua oficial, e como línguas co-oficiais três idiomas indígenas: o nheengatu, o tucano e o baniwa.

A cidade abriga 23 etnias indígenas, sendo a maioria Tucano, Yanomami e Baniwa, os quais são responsáveis pela produção de artesanatos. Entre as suas belezas naturais, está a Serra de Curicuriari que compõe o cenário com montanhas, cachoeiras e praias fluviais, popularmente conhecida como “Bela Adormecida”, em razão da cadeia de montanhas ter semelhança com a silhueta de uma mulher deitada.

Muitas das aldeias proporcionam a abertura de suas comunidades para o acolhimento de turistas, para que possam ter a vivência e a experiência. A região é, também, marcada por serras e corredeiras do Rio Negro, além de cachoeiras que servem de acesso ao Parque Nacional do Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil com 3.014 metros de altitude.

Na cidade está localizada a Reserva Biológica Estadual Morro dos Seis Lagos, que fica em território indígena. O acesso é por barco, por meio de igarapés e, além da fauna e da flora exuberantes, como o próprio nome já diz os lagos são as atrações principais com cores diferentes por causa dos minérios nas águas.

Investimentos

Em 2022, também foram realizadas ações em São Gabriel da Cachoeira e Borba, por meio do projeto Turismo em Movimento, uma ação do Governo do Amazonas que estimula a economia, por meio do turismo. Na ocasião, foram oferecidas capacitações voltadas para Agente de Informações Turísticas; Inglês Aplicado a Serviços Turísticos; Condutor Ambiental Local; Garçom; Camareira em Meios de Hospedagem.

Infraestrutura

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está investindo R$ 30 milhões em infraestrutura no município de São Gabriel da Cachoeira. Esse valor representa mais de 780 empregos diretos e indiretos, distribuídos entre cinco obras, sendo duas em andamento e três concluídas.

Estão em andamento, a construção do Complexo de Esporte e Lazer do bairro Areal, com investimento de R$ 2,6 milhões. A obra, que já alcançou 55% de execução, visa proporcionar um espaço adequado para a prática de atividades físicas, culturais, educacionais, fortalecendo e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da população.

Assim como a recuperação e pavimentação do sistema viário da cidade. A obra contempla 11,71 quilômetros de vias, o equivalente a 54 ruas distribuídas em 10 bairros da sede do município. A obra tem avanço de 39% e o investimento é de R$ 13,5 milhões.

