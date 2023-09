Assistência técnica e extensão rural são destaques em encontro realizado com apoio do Idam

Asbraer ressaltou a relevância do debate no Amazonas, por ter uma logística e realidade diferenciadas das encontradas nos demais estados brasileiros

Manaus – O desenvolvimento das agências de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), a instauração de câmaras técnicas e o programa do trabalho sustentável com associadas marcaram a 35ª Assembleia Geral Extraordinária da Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária (Asbraer), realizada em Manaus, nos dias 21 e 22 de setembro. O evento contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

O diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino, destacou a importância do debate com outras entidades, no qual prevaleceu a implementação de novas tecnologias para alavancar o desenvolvimento da agricultura familiar no Amazonas.

“Foram dois dias de muito aprendizado, trocas de experiências e debates com as entidades de Ater de todo o Brasil. Para o Amazonas, é uma satisfação poder receber as associadas, que muito tem a contribuir no avanço do setor primário local, com novas tecnologias, alternativas e possibilidades de desenvolvimento tecnológico para a nossa agricultura”, avaliou o diretor-presidente.

O presidente da Asbraer, Natalino Avance, também comemorou o resultado do evento. “O ambiente que encontramos aqui nos deu a oportunidade de olhar para frente e oferecer um serviço para mudar a realidade do público de Ater. A avaliação que faço é muito positiva e agradeço ao Idam, que se desdobrou para criar esse ambiente favorável, no qual houve muita troca e reflexão”, afirmou.

Durante o encerramento, o presidente da Asbraer também destacou a relevância do debate no Amazonas, por ter uma logística e realidade diferenciadas das encontradas nos demais estados brasileiros.

No encontro, foram deliberadas 14 pautas por 24 representantes de várias entidades de Ater do Brasil. O evento também contou com a presença de integrantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), que também apresentaram possíveis soluções para os entraves do setor primário.

MDA na assembleia

Presente na assembleia, o diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (DATER) do MDA, Marenilson Batista, chancelou a importância da realização do evento realizado no Amazonas, que, segundo ele, possibilitou o debate sobre políticas públicas com mais precisão.

“A assembleia nos deu a condição de poder ver de perto o que se ouvia falar sobre o Amazonas, quando se trata de Ater, por conta da localização geográfica. Poder estar in loco, possibilita o debate sobre políticas públicas específicas e que atendam, de fato, o estado. Foi um encontro proveitoso e que, certamente, nos deu condições para calibrar ações específicas para a realidade local”, concluiu.

