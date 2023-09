Amostra de asteroide está prestes a pousar na Terra; veja o que esperar

Quando a espaçonave OSIRIS-REx passar pela Terra no próximo domingo (24), é esperado que ela entregue um raro presente cósmico: uma amostra intocada coletada do asteroide próximo Bennu.

Se tudo correr conforme o planejado, a espaçonave lançará uma cápsula contendo cerca de 250 gramas de rochas e solo de asteroides do espaço em direção a uma zona de pouso no deserto de Utah, nos Estados Unidos.

A Nasa fornecerá uma transmissão ao vivo da entrega da amostra a partir das 10h (pelo horário local) e 11h (pelo horário de Brasília) no domingo. Espera-se que a cápsula entre na atmosfera da Terra às 10h42 pelo horário americano, viajando a cerca de 44.498 quilômetros por hora. Ela pousará em Utah cerca de 13 minutos depois.

Depois de lançar a cápsula, a OSIRIS-REx continuará a sua viagem pelo sistema solar para capturar uma visão detalhada de um asteroide diferente chamado Apophis.

O estudo da amostra pode ajudar os cientistas a compreender detalhes importantes sobre as origens do nosso sistema solar, porque os asteroides são os “restos” daqueles primeiros dias, há 4,5 bilhões de anos. Mas a amostra também pode fornecer informações sobre Bennu, que tem probabilidade de colidir com a Terra no futuro.

O retorno da primeira amostra de asteroide da Nasa coletada no espaço para a Terra levou anos para ser feito. Veja alguns marcos da missão até agora e o que está por vir.

Tour cósmico de uma nave espacial

A OSIRIS-REx, que significa Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, tem feito uma grande jornada nos últimos sete anos. Lançada do Cabo Canaveral em 2016, a espaçonave da Nasa chegou à órbita de Bennu em dezembro de 2018.

A primeira missão dos EUA enviada a um asteroide próximo à Terra, a OSIRIS-REx, fez história várias vezes. Ela realizou a órbita mais próxima de um corpo planetário por uma espaçonave. Bennu se tornou o menor objeto já orbitado por uma espaçonave.

A OSIRIS-REx pesquisou o asteroide na sua totalidade para determinar o melhor local para recolher uma amostra. Bennu, um asteroide empilhado em forma de pião, tem cerca de 500 metros de largura e é composto por rochas unidas pela gravidade.

As imagens de Bennu fornecidas pela sonda proporcionaram à equipe da missão informações sem precedentes sobre o asteroide, que incluíram a descoberta de água gelada presa nas rochas de Bennu e carbono em uma forma amplamente associada à biologia. A equipe também testemunhou a liberação de partículas do asteroide no espaço.

A espaçonave espiralou cada vez mais perto do asteroide até entrar para um evento histórico de coleta de amostras TAG, ou Touch-and-Go, em 20 de outubro de 2020.

Ao longo do caminho, desafios ameaçaram o sucesso da missão, incluindo o fato de a cabeça de recolha de amostras da nave espacial ter recolhido tanto material que o contentor não conseguiu selar adequadamente, vazando material precioso do asteroide para o espaço.

Durante o histórico evento de coleta, a cabeça de amostragem da espaçonave OSIRIS-REx afundou 0,5 metros na superfície do asteroide. Aparentemente, o exterior de Bennu é feito de partículas compactadas que não estão unidas de forma segura, com base no que aconteceu quando a espaçonave coletou uma amostra. Se a espaçonave não tivesse acionado seu propulsor para recuar após a rápida coleta de poeira e rochas, ela poderia ter afundado direto no asteroide.

Foi então que a equipe da missão descobriu que a superfície do asteroide é semelhante a um poço de bolas de plástico.

Espera-se que a amostra chegue ao campo de testes e treinamento do Departamento de Defesa de Utah, onde as equipes de recuperação vêm treinando há meses / Keegan Barber/NASA

A equipe OSIRIS-REx foi capaz de enfrentar e superar estes desafios, e a sonda está programada para devolver a maior amostra recolhida por uma missão da Nasa desde que os astronautas da Apollo trouxeram rochas lunares há décadas.

A equipe também conseguiu organizar um sobrevoo final de Bennu pela espaçonave em abril de 2021, dando-lhe a oportunidade de ver como a OSIRIS-REx perturbou e alterou a superfície do asteroide durante o evento de coleta.

As fotos de antes e depois mostraram algumas diferenças intrigantes criadas pela coleta de amostras e pelo disparo dos propulsores da espaçonave depois que ela se afastou do asteroide, incluindo a movimentação e reorganização de grandes pedras na superfície do asteroide.

Retornando à Terra

Desde que se despediu de Bennu em maio de 2021, a OSIRIS-REx está numa viagem de regresso à Terra, orbitando o Sol duas vezes para poder passar pelo nosso planeta no momento certo para deixar a amostra do asteroide.

A Nasa e a Lockheed Martin Space passaram grande parte deste ano ensaiando cada etapa do processo de recuperação de amostras.

Se a trajetória da espaçonave estiver no caminho certo, espera-se que a cápsula de amostra seja liberada da OSIRIS-REx a 102 mil quilômetros da Terra na manhã de domingo. Desde que partiu de Bennu, a espaçonave fez inúmeras manobras e disparou seus propulsores para voar pela Terra no momento certo para liberar a cápsula. A cápsula pousará em uma área de 58 quilômetros por 14 quilômetros no campo de testes e treinamento do Departamento de Defesa de Utah.

Modelo de treinamento reproduz cápsula que será lançada, carregando amostras de asteroide, pela missão OSIRIS-REx da Nasa / Keegan Barber/NASA

Paraquedas serão acionados para desacelerar a cápsula até um pouso suave a 17,7 quilômetros por hora, e as equipes de recuperação estarão prontas para recuperar a cápsula assim que for seguro fazê-lo, disse Sandra Freund, gerente do programa OSIRIS-REx da Lockheed Martin Space, que fez parceria com a Nasa para construir a espaçonave, fornecer operações de voo e ajudar a recuperar a cápsula.

Um helicóptero transportará a amostra em uma rede de carga e a entregará em uma sala limpa temporária estabelecida no estande em junho. Lá, uma equipe preparará o contêiner de amostra para transporte em uma aeronave C-17 para o Centro Espacial Johnson da Nasa, em Houston, na segunda-feira (25). Detalhes sobre a amostra serão revelados através de uma transmissão da Nasa em 11 de outubro.

Os cientistas analisarão as rochas e o solo durante os próximos dois anos em uma sala limpa dedicada dentro do Centro Espacial Johnson.

É crucial compreender mais sobre a população de asteroides próximos da Terra, como Bennu, que podem estar em rota de colisão com o nosso planeta. Uma melhor compreensão da sua composição e órbitas é fundamental para prever quais asteroides podem ter as aproximações mais próximas da Terra e quando, bem como desenvolver métodos para desviar estes asteroides.

A amostra será dividida e enviada a laboratórios em todo o mundo, incluindo parceiros da missão OSIRIS-REx na Agência Espacial Canadense e na Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial. Cerca de 70% da amostra permanecerá intacta no armazenamento para que as gerações futuras com melhor tecnologia possam aprender ainda mais do que é agora possível.

A amostra revelará informações sobre a formação e história do nosso sistema solar, bem como o papel dos asteroides no desenvolvimento de planetas habitáveis como a Terra. Os cientistas acreditam que asteroides carbonáceos como Bennu colidiram com a Terra no início da sua formação, entregando elementos como a água.

“Estamos à procura de pistas sobre a razão pela qual a Terra é um mundo habitável – esta joia rara no espaço exterior que tem oceanos e uma atmosfera protetora”, disse Dante Lauretta, principal pesquisador da OSIRIS-REx na Universidade do Arizona em Tucson.

“Acreditamos que todos esses materiais foram trazidos por esses asteroides ricos em carbono muito cedo na formação do nosso sistema planetário. Acreditamos que estamos trazendo de volta esse tipo de material, literalmente talvez representantes das sementes de vida que esses asteroides entregaram no início do nosso planeta, que levaram a esta incrível biosfera, à evolução biológica e a estarmos aqui hoje”.

*Com informações da CNN

