Mostra pedagógica e shows musicais marcam os 10 anos do Liceu Parintins

Idealizado com o objetivo de capacitar jovens parintinenses para a carreira artística, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, unidade Parintins, completa 10 anos de atividades neste mês de setembro. Para comemorar e reforçar a atuação da escola de artes do Governo do Amazonas, administrada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, uma programação especial será promovida de segunda-feira a sábado (25 a 30/09), no Bumbódromo, sede do liceu no município (distante 369 quilômetros de Manaus).

Encontros interativos com alunos e colaboradores, espetáculos teatrais, shows musicais e de dança, protagonizados pelos núcleos artísticos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro de Parintins se estendem durante a semana. O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, ressalta o trabalho educativo e de capacitação às artes de referência no estado.

“O Liceu Parintins tem um trabalho fundamental na construção econômica e social da cidade. É uma instituição que capacita e potencializa o talento de uma nova geração de artistas ao longo desses 10 anos. É uma geração que se forma com mais capacitação e um olhar diferenciado sobre o que é arte, cultura e o empreender no segmento artístico”, afirma o secretário.

A unidade da ilha tem, atualmente, dois mil alunos, 24 professores, além dos 98 colaboradores, incluindo, pedagogos, coordenadores dos núcleos e estagiários.

Roteiro especial

As apresentações são abertas ao público e um extenso roteiro foi montado no Bumbódromo, para o dia 30 de setembro (sábado), integrando a programação “10 anos de Arte que Transforma”.

A diretora da unidade, Andressa Oliveira, reforça que a ideia é levar ao público atrações com o elenco principal, formado por alunos e egressos do liceu. “Muitos deles já estão nas universidades, trilhando pelo caminho das artes. A partir da implantação do Liceu em Parintins, foi construída uma nova perspectiva da arte, através da cultura. Então a ideia é mostrar o trabalho que a escola desenvolve”, pontua Andressa.

Nesse dia, a partir das 15h, o hall do Bumbódromo vai concentrar exposições artísticas, a Feira de Cultura e Economia Criativa e o karaokê criativo. As visitas guiadas, também poderão ser feitas no espaço cultural.

Ainda no hall, serão promovidos jogos lúdicos, brincadeiras e gincana cultural para as crianças, além de performances coreográficas, teatrais e show acústico com repertório regional e MPB.

Duas sessões serão oferecidas no Cineclube Odinéia Andrade, também no sábado: 16h às 18h, exibição do filme “Rei Macaco”; e 18h às 20h, “Velozes e Furiosos”.

No mirante do Bumbódromo, privilegiado pela vista panorâmica da cidade, das 16h30 às 21h, o público encontra o espaço gastronômico e o palco de shows musicais com alunos e professores do liceu.

