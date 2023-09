Pedro Scooby e Paulo André desfilam para Boss no Milão Fashion Week

Com o objetivo de desafiar regras do vestuário de escritório, a Boss, principal marca da companhia alemã Hugo Boss, criou uma coleção sob o tema CorpCore. O compilado de outono/inverno 2023 foi apresentado no Milão Fashion Week, na noite dessa sexta-feira (22). Entre modelos e atletas, o casting teve a participação dos brasileiros Pedro Scooby e Paulo André.

Boss: coleção CorpCore

O designer Marco Falcioni, vice-presidente sênior de direção criativa da Hugo Boss, foi o responsável pela novidade. “A coleção fall/winter 2023 é uma evolução da herança de alfaiataria da nossa marca”, definiu. “Adorei o desafio criativo de pegar no traje tradicional de escritório do executivo – um visual que normalmente não está associado à quebra de limites – e agitá-lo para o tornar novo e representativo do moderno”, completou.

O cenário do show foi intitulado Boss Techtopia, inspirado em um local de trabalho “do futuro”, que combinou tecnologias revolucionárias, como a robótica, com plantas. Um dos destaques é a avatar Sophia, criada pela Hanson Robotics, com sede em Hong Kong. A “cidadã robô” interagiu com os convidados.

*Com informações são do Metrópoles

