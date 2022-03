David Reis conversa com representantes de lideranças políticas jovens do Amazonas

David Reis destacou que nas últimas eleições, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a quantidade de eleitores de 16 e 17 anos que compareceram às urnas foi a menor em 30 anos

Manaus (AM) – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) recebeu na tarde desta terça-feira (15), representantes do Programa Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Durante o encontro, os jovens parlamentares conheceram as instalações do Legislativo Municipal e participaram de um bate-papo com o presidente da Casa, vereador David Reis (Avante) e os vereadores Eduardo Assis (Avante), Lissandro Breval (Avante), Raulzinho (PSDB) e Rosivaldo Bual (PMN).

David Reis destacou que nas últimas eleições, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a quantidade de eleitores de 16 e 17 anos que compareceram às urnas foi a menor em 30 anos.

“Menos de 5% dos jovens votaram nas eleições de 2020, isso representa uma queda de mais de 50% se comparado com os dados de 2016. Portanto, o bate-papo, a troca de ideias e informações, aliadas da educação e debates de qualidade sobre política com jovens é o que irá garantir eleitores conscientes e futuros políticos”, enfatizou o David.

A Jovem-deputada, Anne Gabrielly, 18 anos, enfatizou a participação dos jovens na política e agradeceu a receptividade do presidente da Casa.

“Nós somos o futuro, por isso a importância de estarmos inseridos nas pautas políticas, somente assim, iremos garantir as mudanças que precisamos. Também quero parabenizar o presidente David Reis pelo trabalho que vem realizando a frente da Câmara Municipal de Manaus”, finalizou.

Os jovens deputados conheceram o plenário Adriano Jorge onde são realizadas as sessões plenárias, audiências públicas, e onde são discutidos e votados os Projetos de Lei que regem o dia a dia da população. Eles também conheceram o funcionamento de outros departamentos da Casa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Generais dão como certa escolha de Braga Netto para vice de Bolsonaro

Aleam realiza homenagem póstuma ao senador Jefferson Peres

Wilson Lima destaca avanços de políticas sociais do Estado