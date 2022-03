Promoção entrega R$ 400 mil em prêmios para condutores

Manaus (AM) – Os condutores que abastecem o veículo no postos da Distribuidora Atem têm a oportunidade de participar da promoção “Faz Bem Fazer o Bem” que oferece prêmios com R$ 400 mil para seus clientes e instituições sociais a partir desta segunda-feira (14). Aqueles que abastecerem a partir de R$ 50 em combustível poderão concorrer a prêmios instantâneos de R$ 500 e participar do sorteio final de 20 super prêmios.

A campanha vai até o dia 14 de junho deste ano e você pode conferir a lista de postos participantes pelo site www.atem.com.br/fazbemfazerobem .

O superintendente comercial da Atem, Guilherme Santana, afirma que o grande diferencial desta promoção é poder alcançar um número maior de pessoas através da premiação, que não contempla apenas o consumidor, mas beneficia também a sociedade como um todo.

“Com essa promoção, queremos presentear as pessoas que estão sempre com a gente, além de fazer um chamado à solidariedade, pois ao participar elas estarão também ajudando instituições sociais que fazem o bem pela cidade”, afirma.

Para participar, com o cupom fiscal do abastecimento em mãos, o cliente deverá efetuar o seu cadastro na promoção através do aplicativo POSH CASH, ou acessar o site www.atem.com.br/fazbemfazerobem para concorrer ao prêmio instantâneo de R$ 500 e participar do sorteio final no valor de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para o próprio cliente e outros R$ 10 mil para uma instituição social cadastrada na campanha. A promoção é válida nos postos de sete estados: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima.

Para conferir as instituições e postos participantes e saber mais informações sobre a campanha, acesse o site www.atem.com.br/fazbemfazerobem .

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 21 anos. O Grupo está presente em 11 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 5 bases de distribuição ativas, 5 bases em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

* Com informações da assessoria

