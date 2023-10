Médicos são os profissionais mais bem pagos do Brasil, enquanto professores são os menos; veja lista

Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os médicos são os profissionais mais bem pagos no Brasil. Os especialistas – como pediatras ou cardiologistas, por exemplo – estão no topo do ranking de salários das profissões com média, R$ 18.475 por mês.

A economista Janaína Feijó considerou em sua análise números do segundo trimestre de 2023 e 126 diferentes profissões com Ensino Superior do setor privado. Depois dos médicos especialistas, os mais bem remunerados no Brasil são os matemáticos, atuários e estatísticos (R$ 16.568); os médicos gerais (R$ 11.022); os geólogos e geofísicos (R$ 10.011); e os engenheiros mecânicos (R$ 9.881).

Uma análise do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), feita em 2020 aponta que o salário dos professores>> mensal bruto gira em torde de pouco mais de R$ 1.200, somando todos os adicionais e eventuais comissões por produtividade isso considerando apenas o estado de Minas Gerais. Em contrapartida foi detectado entre as redes estaduais: as remunerações médias variaram de R$ 2.542,03 (em Alagoas) a R$ 11.447,48 (no Pará).

Maiores salários em 2023

Médicos especialistas R$ 18.475

Matemáticos, atuários e estatísticos R$ 16.568

Médicos gerais R$ 11.022

Geólogos e geofísicos R$ 10.011

Engenheiros mecânicos R$ 9.881

Engenheiros não classificados anteriormente R$ 9.451

Desenvolvedores de programas e aplicativos R$ 9.210

Engenheiros industriais e de produção R$ 8.849

Economistas R$ 8.645

Engenheiros eletricistas R$ 8.433

Engenheiros de minas, metalúrgicos e afins R$ 7.887

Engenheiros civis R$ 7.538

Desenhistas e administradores de bases de dados R$ 7.301

Advogados e juristas R$ 7.237

Engenheiros químicos R$ 7.161

Analistas de sistemas R$ 7.005

Desenvolvedores de páginas de internet e multimídia R$ 6.075

Menores salários em 2023

Professores do ensino pré-escolar R$ 2.285

Outros profissionais de ensino R$ 2.554

Outros professores de artes R$ 2.629

Físicos e astrônomos R$ 3.000

Assistentes sociais R$ 3.078

Bibliotecários, documentaristas e afins R$ 3.135

Educadores para necessidades especiais R$ 3.379

Profissionais de relações públicas R$ 3.426

Fonoaudiólogos e logopedistas R$ 3.485

Professores do ensino fundamental R$ 3.554

Outros professores de música R$ 3.578

*Com informações do site Terra

