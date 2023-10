Município do Amazonas participa de evento internacional da Nasa

O município é o único do Estado do Amazonas que participa da edição 2023

Tefé (AM) – Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus) se prepara para realizar o “NASA Space Apps Challenge”, um evento global realizado anualmente em várias cidades do mundo, e o município é o único do Amazonas que irá participar da edição 2023. A ação é apoiada pelo Governo do Estado por meio do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Amazonas (Fapeam).

Programado para ser realizado nos dias 6, 7, 8 e 9 de outubro de 2023, no Laboratório Municipal de Robótica de Tefé, o evento tem como objetivo unir pensamentos para solucionar problemas locais e mundiais, a partir de desafios virtuais propostos pela Estação Espacial Americana (NASA) a fim de criar soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos na Terra e no espaço e, que possam ser aplicados para a realidade do Amazonas.

Além disso, a expectativa é proporcionar ao público em geral novas experiências e sensibilizá-los acerca de temas transversais que envolvam problemas da Terra e do Espaço, associando estes assuntos a conceitos como tecnologia, sustentabilidade, inovação e sociedade moderna, como destacou a coordenadora do encontro, a pesquisadora da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/Tefé), Rosilene Batista Nunes.

Desta edição, participam pessoas a partir de 16 anos de idade, que possuem qualquer nível de escolaridade e atuação profissional. Por ser um evento presencial, o único critério obrigatório é que os participantes estejam em Tefé. O tema deste ano é “Explorando juntos a Ciência Aberta”. Nesta perspectiva, serão lançados 32 desafios que serão escolhidos pelos próprios participantes. Os desafios estão disponíveis no link: https://secti.tefe.am.gov.br/nasa/

“É uma oportunidade única para os jovens e adultos do interior fazerem parte da comunidade espacial e contribuir para soluções inovadoras que podem impactar o mundo e o espaço”, frisou Rosilene Nunes, acrescentando que a realização do evento é uma grande conquista para Tefé e para a região do Amazonas, demonstrando o compromisso do Governo do Estado, por meio da Fapeam, em promover a ciência, tecnologia e inovação como pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável.

“A parceria com a Fapeam estimula ainda mais a realização de projetos e eventos como este na busca por conhecimentos e novas soluções, fortalecendo o ecossistema de inovação local e estimulando o surgimento de talentos na área”, completou Rosilene Nunes.

Metodologia

Na conferência, 100 pré-inscritos irão participar de uma competição de 48 horas, no qual deverão buscar soluções para os desafios que a NASA propõe, criando jogos, aplicativos para smartphone e computador, vídeos, ferramentas de ensino e muito mais.

No primeiro dia do evento, sexta-feira (06), ocorrerá o credenciamento e solenidade de abertura. A partir das 19h, com palestras e informações. Estarão presentes autoridades locais e os 100 competidores, divididos em 16 equipes, que passarão por uma dinâmica para a escolha das equipes, quando inscritos individualmente.

No sábado (07), começam os desafios pela parte da manhã e se estenderão até o início da noite. Logo pela manhã, os participantes terão acesso aos dados fornecidos pelos satélites da Nasa, criando soluções para desafios reais lançados pela organização. O mesmo acontece no domingo (08), onde haverá continuidade das atividades, além de preparação do pitch para apresentação do projeto e submissão no portal da NASA.

Na segunda-feira (09), haverá o encerramento no final da noite e entrega de premiação para as três melhores equipes. Dentre os prêmios, os ganhadores irão receber troféus e brindes exclusivos. Todos os participantes receberão certificados de participação e kits contendo camisas, blocos de notas, pendrives e mochilas personalizadas. Além disso, a equipe campeã irá automaticamente para a etapa global da competição, estando no páreo pelo prêmio mundial e concorrer à vaga da viagem para conhecer a Estação Espacial Americana.

Sobre o evento

O NASA Space Apps Challenge é um evento que insere jovens e adultos, que pertencem a universidades públicas e privadas do município, escolas e institutos de ensino e pesquisa.

O evento olha para o futuro e o passado, para explorar o desenvolvimento científico e tecnológico do Amazonas e do interior, bem como para o crescimento de elementos de sucesso inerentes ao Space Apps Challenge em contextos de uso de dados de ciências terrestres e espaciais e diplomacia científica.

Parev

O Programa apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais, nas modalidades presencial, virtual ou híbrida, sediados no estado do Amazonas, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como: congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências e oficinas de trabalho.

A ação visa divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.

*com informações da assessoria

