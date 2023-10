Em encontro com líderes dos setores público e privado, Wilson Lima faz apelo climático

Durante o Encontro de Líderes da organização da sociedade civil Comunitas, em São Paulo, que reúne gestores dos setores público e privado, o Governador Wilson Lima alertou, nesta sexta-feira (6), que enquanto houver pobreza e falta do atendimento de necessidades básicas da população do estado não será possível avançar na política de preservação exigida pelo mundo e que recai sobre a Amazônia.

“O Brasil, assim como outros países que têm área de floresta, sofrem uma pressão muito grande do mundo para a questão da preservação. Por outro lado, nós que somos gestores públicos sofremos também uma grande pressão das populações para prover aquilo que é básico para o cidadão. No estado do Amazonas, nós temos mais de 50% da população vivendo abaixo da linha da pobreza e não tem como a gente avançar numa política de preservação com pobreza”, disse Wilson Lima, em discurso.

De acordo com o governador do Amazonas, é importante que o Brasil e o mundo entendam que é preciso aliar sustentabilidade e desenvolvimento econômico, oportunizando condições de subsistência para quem mora, principalmente, no interior do estado, provendo, por exemplo, emprego, saúde, educação, saneamento básico, energia elétrica e comunicação.

Por outro lado, o desenvolvimento tira o estado do isolamento, por isso é importante avançar na obra do trecho do meio da BR-319, que liga o Amazonas ao restante do país, especialmente diante de cenários como o vivido atualmente, com a forte estiagem que já afeta mais de 260 mil pessoas e deixa 60 (dos 62) municípios em situação de emergência ou alerta no estado.

“Daí a necessidade da ter atividades econômicas que são decisivas principalmente no Amazonas, como a questão do fortalecimento da Zona Franca de Manaus, do Gás Natural. Assim também como a gente avançar na questão da exploração do potássio. Tudo isso de forma sustentável”, acrescentou Wilson Lima.

O governador também reforçou que tem buscado diálogo com diversos setores, inclusive países que mantém o Fundo Amazônia, para tratar sobre projetos a longo prazo em favor da região, a fim de trabalhar na prevenção do impacto a eventos climáticos extremos, como as intensas secas e cheias dos rios registradas nos últimos anos.

*Com informações da assessoria

