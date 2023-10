VÍDEO: jararaca venenosa assusta clientes de supermercado

Animal foi solto no Morro do Icanhema

Guarujá (SP) – Uma cobra jararaca apareceu dentro de supermercado e assustou clientes da cidade de Guarujá, no interior de São Paulo, durante este sábado (7).

A cobra de aproximadamente 1,20 metro de comprimento foi vista em um estabelecimento comercial na Avenida Dom Pedro I, no bairro Enseada. Segundo a Prefeitura de Guarujá, três guardas civis municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) foram acionados para a ocorrência. Após a captura, eles soltaram o animal no Morro do Icanhema.

O biólogo Daniel Monteiro Bortone explicou que a cobra é comum na região da Baixada Santista. “Esse grupo das jararacas é o que mais causa acidente no Brasil. Isso por ser [formado por] várias espécies diferentes, que estão distribuídas por todo o país”, ressaltou.

Veneno

Segundo o profissional, a jararaca é peçonhenta, ou seja, usa o veneno para se defender quando se sente ameaçada. “Tem ação no local da picada. Provoca dor forte, inchaço, hemorragia”, explicou Bortone.

O biólogo afirmou que, em caso de picadas, o ideal é beber muita água, lavar bem o local com água e sabão e procurar atendimento no pronto-socorro. “Não se deve fazer cortes em volta da picada, tentar sugar o veneno e muito menos fazer torniquete quando se é picado por serpentes. Tudo isso só piora a condição do acidentado”, alertou.

Em nota, o GDA informou que, ao avistar o animal, a orientação é manter distância, não o perder de vista, isolar a área e acionar o grupamento.

