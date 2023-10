Bruno Mars e equipe deixam Israel após início de guerra

O cantor Bruno Mars e sua equipe receberam autorização e deixaram Israel durante este sábado (7), após o anuncio de estado de guerra no país. Até então, sabia-se apenas que o cantor aguardava uma autorização para sair de Tel Aviv, mas ele e seu staff foram flagrados embarcando para Athenas, na Grécia, esta tarde.

O artista deve seguir com seus 60 colaboradores para o Catar, próximo destino de sua turnê. Ele faria um show na capital israelense esta noite. A apresentação, no entanto, já havia sido cancelada mais cedo pela Live Nation, responsável pela produção do evento

“Queridos clientes, a apresentação de Bruno Mars que estava prevista para esta noite está cancelada”, dizia um trecho do comunicado.

Israel está sendo bombardeada pelo movimento islâmico armado Hamas, que reivindica a retomada do território a partir da Faixa de Gaza. O ataque surpresa já matou pelo menos 348 pessoas e é considerado um dos maiores da história.

Bruno Mars completa 38 anos amanhã (08), e deve passar seu aniversário em segurança. O cantor caiu nas graças dos fãs brasileiros no mês passado, quando participou do festival The Town, com músicas que embalaram a platéia e diversas menções ao país.

*Com informações da Quem

