Pai de Alok participa de festival em Israel, mas evento é interrompido por guerra

O pai dos DJs Alok e Bhaskar, Juarez Petrillo, está em Israel, no momento em que o país é alvo de bombardeiros e ataques, que iniciaram neste sábado (7). O artista, conhecido como Swarup, tinha 3 sets para tocar no evento. No entanto, o local foi invadido por militares do grupo mulçumano Hamas.

Em vídeo publicado nos Stories, Juarez expressa sua preocupação, enquanto a festa é interrompida pelos militares.

“Gente, o que é isso, parou a festa”, disse, enquanto filmava o local.

Em outra postagem, o DJ disse que era para estar tocando, mas o lineup atrasou 1h.

“Já estava no palco para tocar. Espiritual demais. Foi a primeira vez que acontece isso, nunca uma festa parou assim! Sei nem o que dizer”, disse.

De acordo com a legenda de uma publicação no X (antigo Twitter), o festival Universo Paralello foi invadido por militares do Hamas, que entraram atirando no público. A produção do evento teve que evacuar a área, mas ainda sim tiveram pessoas baleadas. As informações ainda não são oficiais.

O espetáculo aconteceu em Israel pela primeira vez na história.

