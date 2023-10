VÍDEO: turistas israelenses e guia são mortos a tiros no Egito

O Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou a morte de dois turistas de Israel e um guia turístico egípcio, que ocorreu neste domingo (8), na cidade de Alexandria, no Egito. As vítimas foram assassinadas a tiros.

Um policial acusado de ter assassinado as três pessoas estava sob custódia, disseram duas fontes de segurança egípcias sob condição de anonimato. Os crimes ocorreram no distrito de Sawari.

Outro cidadão do Egito foi ferido. Segundo autoridades, trata-se do primeiro ataque do tipo contra israelenses no território egípcio em décadas.

Os ataques ocorreram um dia após a ofensiva deflagrada pelo grupo islâmico Hamas contra Israel—Tel Aviv determinou uma “poderosa vingança”. Centenas de palestinos e israelenses foram mortos.

As autoridades não haviam declarado se as mortes no Egito têm alguma relação com a guerra. O Ministério do Interior egípcio não respondeu a pedidos de comentários feitos pela agência Reuters.

*Com informações da Folha de São Paulo

